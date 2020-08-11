“快手第二现场”低价看表演 北京京剧院首场线上京剧演出

原标题：“快手第二现场”低价看表演，北京京剧院首场线上京剧演出超20万人点赞

云赏京剧，Kuai来围观。8月10日晚19点30分，由北京京剧院国家一级演员张馨月主演的流派经典剧目展演《穆桂英挂帅》在快手进行独家付费直播。一众京剧优秀表演艺术家以精湛的表演，给观众带来了余音绕梁、三日不绝般的视听享受。数据显示，本场演出共吸引70万名观众在线观看，直播间总点赞数23.3万。

据悉，10日至14日，北京京剧院(快手ID：1851544643)将在快手连续带来五场京剧演出，每场票价99快币(人民币9.9元)。快手用户可打开快手app，搜索“北京京剧院”进入官方账号，根据点击不同场次生成的高亮标签，进入“快手第二现场”付费直播专属H5页面进行预约购票;或在快手搜索“快show好戏”，进入专题页内的“第二现场”专区预约购票。

除《穆桂英挂帅》外，北京京剧院还将带来《霸王别姬》《生死恨》《凤还巢》《梅华新韵》四场剧目。

其中，《霸王别姬》是京剧相当重要的戏码之一，此剧原名《楚汉争》，根据昆曲《千金记》和《史记·项羽本纪》编写而成。《生死恨》则是由北京京剧院名角张慧芳挑梁主演的梅派名剧，这是一出纯粹的唱功戏，唱腔悦耳动听。而梅派经典京剧曲目《凤还巢》的故事编排精巧，剧情幽默，在戏曲舞台上经久不衰，同样值得一看。《梅华新韵》是梅兰芳大师诞辰120周年之际，由梅派艺术的掌门人、梅兰芳先生的哲嗣梅葆玖先生挂帅，集合当今最优秀的梅派传人，精心组织演出《天女散花》、《廉锦枫》、《贵妃醉酒》《洛神》等经典剧目。此外，北京交响乐团也将在14日推出《同心·绽放 京津冀三团交响音乐会》。

相比于线下观看演出，直播间互动更加即时、便利，而实惠的票价也能为更多人带来实在体验。首场《穆桂英挂帅》全程两个多小时的直播，网友们讨论不停，看直播的戏迷对演员们的表演称赞有加，“即便是没有观众，老戏骨的表演还是滴水不漏”。与此同时，直播间里也有网友初次接触京剧，他们被美妙唱腔折服的同时，更感叹京剧的魅力。

为了更好地助力演出线上化转型，快手“快手第二现场”项目将为线下演出提供“演出宣传+售票导流+付费直播”的行业综合解决方案，包括以高流量资源为入口，承载演出在直播前中后的全链路需求。在直播前，快手会在站内以H5页面展示演出直播信息及活动，以提升线上付费直播预约及线下票务导流。同时，快手还将打通“剧目品牌+演职人员+演出场地+剧团品牌”多维度账号，实行矩阵式增粉。此外，快手会推出多种互动玩法，定制演出剧情，建立第二现场用户独特体验，以提升演出整体魅力。直播后，演职人员还可以通过观众连麦、抽奖等线上方式谢幕，并且还可进行巡演预热、新剧预告等。

“快手第二现场”项目通过打造线上直播的独特性能力，在推动线下演出保持原有行业生态的基础上，助力线下演出获得品牌影响力、票房扩容、周边增值等综合收益的提升。

值得一提的是，“快手第二现场”付费直播也是“快show好戏”中的重要部分。今年8月初，快手推出“快show好戏”项目，以创新栏目形式，在站内进行文化演出的输出和推广，将数百家重点文艺院团、机构、表演艺术家的才华展现给大众。通过制作包含歌唱、舞蹈、西洋乐、民乐、戏曲、戏剧、魔术、杂技等多品类优质文艺内容与直播，将文艺与用户连接在一起，在站内建立良好的生态文化。8月8日-9月6日，快手还推出了“京剧的夏天”抗疫展演，以吸引更多人上快手，欣赏名家名角名剧。

当传统剧目、传统文化和直播碰撞，势必会擦出不一样的火花。快手作为直播日活达1.7亿的国民短视频平台，正以愈发丰富的创新内容生态，吸引着各类圈层的用户群体。未来，快手也将持续深耕内容，为包括传统文化在内的更多垂类领域营造更多机遇。接下来的四场京剧展演，也同样值得期待。

(责编：杨曦、夏晓伦)