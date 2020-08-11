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电商热点：花呗将纳入征信系统 《财富》世界500强出炉

2020年08月11日16:36  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月11日电 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：随着信贷市场的发展，个人贷款可获得性和便利性不断提高。近日，央行负责人对外表示，“花呗”“京东白条”均纳入征信系统，“花呗”拟于近期恢复征信信息报送。《财富》官方APP于8月10日发布世界500强排行榜，500家上榜的中国上市公司总营业收入达到50.5万亿元人民币，较去年增长11%，部分头部互联网服务公司的逐步盈利，榜单上该行业创造的净利润同比增长超过300%。

1.央行确认：“花呗”将恢复报送征信信息

8月11日消息，央行有关部门负责人近日对媒体表示，办理“花呗”业务的小额贷款公司于2015年4月接入征信系统，后因放贷主体发生变更暂停报送信贷业务信息，拟于近期恢复报送。此外，办理“京东白条”业务的小额贷款公司于2019年5月接入征信系统，相关业务信息报送情况良好。

2.京东、阿里登上2020《财富》世界500强排行榜

8月10日，《财富》官方APP与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜，今年上榜的互联网相关公司共有7家，分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Facebook公司，以及来自中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。这些中美互联网大公司的排名较去年均有提升。其中排名提升幅度最大的是阿里巴巴，上升50位。

3.腾讯看点推出“看点星耀计划”和“看点MCN引力计划”

腾讯看点宣布推出加强版扶持计划——看点星耀计划，以及一项全新扶持计划——看点MCN引力计划，旨在为优质视频创作者和MCN提供专项扶持和服务，从流量、收益等维度激励优质原创内容。看点星耀计划是对看点聚星计划的加强版，面向非游戏品类，尚未注册企鹅号，且内容高质量、有知名代表作、账号IP属性强的全网优质视频作者。“看点MCN引力计划”是面向MCN机构的扶持计划。MCN引入账号的品类须为美食、生活、时尚、网红达人、搞笑。每自然月将按照标准选出榜单排名TOP20的MCN。将获得30000—5000元/家不等的梯度高额现金奖励。

4.浙江5个新获批国家跨境电商综试区实施方案出台

日前，浙江省政府发布《关于印发中国（湖州）、中国（嘉兴）、中国（衢州）、中国（台州）、中国（丽水）跨境电子商务综合试验区实施方案的通知》，明确了浙江省5个新获批的国家跨境电商综试区的建设要求、空间布局和重点建设任务。其中，嘉兴跨境电商综试区到2020年底，要力争实现跨境电子商务年交易额超200亿元，年跨境网络零售出口增速不低于30%。

5.央视财经与巨量引擎、抖音推出“美好购车节”

近日，央视财经新媒体携手巨量引擎、抖音共同打造的“美好购车节”直播专场正式开启。朱广权、陈伟鸿、尼格买提、龙洋4位主持人现场担任金牌推销员，活动以“帮你选好车”为主题，旨在帮助消费者“省钱省心省力”，在线选好车。数据显示，10日晚，整场直播观看人次总数突破5432.2万，同时最高在线人数超130万，创下抖音政务媒体直播单场最高纪录。直播中万元优惠券、购车大礼包等福利也点燃了观众的参与热情，累计购车线索6.5万条，预计将带动销售额超10亿元。

6.B站、喜马拉雅等16家互联网企业公开发布《诚信自律承诺书》

8月10日，上海市互联网信息办公室官方微信号发布消息，在上海市网信办指导下，哔哩哔哩（B站）、喜马拉雅、东方财富网、起点中文网、虎扑、小红书、趣头条、Soul等16家上海属地重点互联网企业签署《诚信自律承诺书》，向社会和用户公开承诺，包括：遵守互联网相关法律法规，依法办网、诚信办网，不造假、不失信；规范网络信息传播秩序，自觉防范和抵制违法和不良信息，引导网民理性表达；培育积极健康、向上向善的网络文化，努力营造良好网络生态；自觉接受政府、行业组织、社会公众、媒体单位的监督等。16家企业《诚信自律承诺书》已在“信用上海”网站上发布。

7.故宫联合腾讯推出“数字故宫”小程序

近日，由故宫博物院、新华社全媒编辑中心与腾讯集团携手打造的“数字故宫”小程序正式上线，此次发布的“数字故宫”小程序进一步、全面地整合了故宫在线数字服务，不管是游故宫、逛建筑，还是赏文物、看展览，“数字故宫”小程序都可以“一站式”满足用户需求。用户可以通过小程序快速定位、浏览“数字文物库”“故宫名画记”“全景故宫”；还可以在“相识大考验”趣味答题中了解文物知识，分享与文物的“缘分”。原本分散的数字资源和服务平台在“数字故宫”小程序上汇聚，这是故宫博物院线上数字服务的一个范式转变。未来，用户将可以在小程序“一键查询”故宫所有的数字资源。

8.苏宁易购818大促全面启动 J-10%为大促标配

目前，苏宁易购申请注册“J-10%”商标，将活动长期化并宣布：818期间，“J-10%”的选品只增不减，范围不仅局限在“百亿补贴”，而是扩展到全品类。据介绍，“J-10%”选品四个标准为大品牌、高频次、超低价、备货足，只有同时满足这四个标准才有机会入选。华为、小米、苹果、松下、西门子、任天堂、美的、惠普等一大批高度受消费者认可的品牌，出现在“J-10%”清单上。

9.八部门：《关于加强快递绿色包装标准化工作的指导意见》

近日，市场监管总局等八部门联合印发《关于加强快递绿色包装标准化工作的指导意见》，提出力争到2022年，全面建立严格有约束力的快递绿色包装标准体系，逐步完善标准与法律政策协调配套的快递绿色包装治理体系，并列出了标准体系优化、重点标准研制、标准实施监督、标准国际化等4个方面8项重点任务，对未来3年我国快递绿色包装标准化工作作出全面部署。  

(责编：杨曦、夏晓伦)
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