首都航空接滞留海外393名船员顺利回国

人民网北京8月11日电 （记者乔雪峰） 海航旗下首都航空克服时间、天气和疫情防控等多重困难，在驻外大使馆、民航局、机场和海关等相关单位的协调支持下，境内外统筹联动，机组、运控、地服和市场高效协同，顺利接回了在海上漂泊近一年、受新冠疫情影响滞留英国超过半年的393名中国籍船员，圆满完成中国驻英国大使馆的委托任务。
2020年初，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并呈现蔓延态势，国际航班数量骤减，美国皇家加勒比游轮公司共有640名中国籍船员滞留英国附近海域。海航旗下首都航空在青岛-伦敦航线运行期间严格落实疫情防控，用心服务旅客安全出行，然而英国的华人群体庞大，仅留学生总数就超20万，未来数月的机票提前售罄导致这批船员回国机票依然是“一票难求”，在此期间一名船员因肝血管瘤需要紧急回国治疗，首都航空多方协调航班座位，并锁定两侧经济舱供其平躺，保障该船员搭乘伦敦-青岛航班优先回国。截至8月7日，首都航空圆满完成了中国驻英国大使馆委托的重任，成功接回已滞留英国近半年的393名中国籍船员。
未来，首都航空将继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，科学有序恢复国内外航线运营，助力社会经济有序恢复发展；同时践行中国民航真情服务理念，传承发扬“店小二”精神，持续推进建设差异化、国际化航空公司，细致贴心服务好每一段旅程，打造首都航空优质服务品牌。
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