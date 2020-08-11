人民网>>财经

首都航空接滞留海外393名船员顺利回国

2020年08月11日21:39  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月11日电 （记者乔雪峰） 海航旗下首都航空克服时间、天气和疫情防控等多重困难，在驻外大使馆、民航局、机场和海关等相关单位的协调支持下，境内外统筹联动，机组、运控、地服和市场高效协同，顺利接回了在海上漂泊近一年、受新冠疫情影响滞留英国超过半年的393名中国籍船员，圆满完成中国驻英国大使馆的委托任务。

2020年初，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并呈现蔓延态势，国际航班数量骤减，美国皇家加勒比游轮公司共有640名中国籍船员滞留英国附近海域。海航旗下首都航空在青岛-伦敦航线运行期间严格落实疫情防控，用心服务旅客安全出行，然而英国的华人群体庞大，仅留学生总数就超20万，未来数月的机票提前售罄导致这批船员回国机票依然是“一票难求”，在此期间一名船员因肝血管瘤需要紧急回国治疗，首都航空多方协调航班座位，并锁定两侧经济舱供其平躺，保障该船员搭乘伦敦-青岛航班优先回国。截至8月7日，首都航空圆满完成了中国驻英国大使馆委托的重任，成功接回已滞留英国近半年的393名中国籍船员。

未来，首都航空将继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，科学有序恢复国内外航线运营，助力社会经济有序恢复发展；同时践行中国民航真情服务理念，传承发扬“店小二”精神，持续推进建设差异化、国际化航空公司，细致贴心服务好每一段旅程，打造首都航空优质服务品牌。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved