对实体经济发放贷款<br>七月增加一点零二万亿元

本报北京8月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行11日发布的数据显示，7月份我国社会融资规模增量为1.69万亿元，比上年同期多4068亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.02万亿元，同比多增2135亿元。7月末，我国社会融资规模存量为273.33万亿元，同比增长12.9%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为164.92万亿元，同比增长13.3%。
数据显示，7月份人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元。分部门看，住户部门贷款增加7578亿元，其中，短期贷款增加1510亿元，中长期贷款增加6067亿元；企（事）业单位贷款增加2645亿元，其中，短期贷款减少2421亿元，中长期贷款增加5968亿元，票据融资减少1021亿元；非银行业金融机构贷款减少270亿元。与此同时，7月份人民币存款增加803亿元，同比少增5617亿元。其中，住户存款减少7195亿元，非金融企业存款减少1.55万亿元。
从货币供应看，7月末，广义货币（M2）余额212.55万亿元，同比增长10.7%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.6个百分点；狭义货币（M1）余额59.12万亿元，同比增长6.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.4个和3.8个百分点。
东方金诚首席宏观分析师王青表示，7月人民币贷款环比季节性少增，同比则为年内首度少增，不过，剔除非银贷款后，7月人民币贷款同比仍为多增，显示信贷对实体经济的支持力度并没有明显减弱。
制图：李 栋（新华社发）
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