人民网>>财经

在企业定向帮扶下，尕都才让夫妻俩在景区有了打工收入，还办起了藏家乐——

家门口吃上旅游饭（决战决胜脱贫攻坚·行走“三区三州”探脱贫）

本报记者  付  文

2020年08月12日05:04  来源：人民网－人民日报
 

　　旦知草（左）在苗圃基地种花。
　　石俊吉摄（人民视觉）

　　核心阅读

　　甘肃省甘南藏族自治州合作市卡加曼乡香拉村博拉组人多地少、草场少，原来“一方水土养不活一方人”。今年52岁的尕都才让，在这里出生、成家、生活。

　　2018年初，香拉村来了定向帮扶企业，发展起了苗圃和旅游产业。尕都才让把土地流转给企业，夫妻俩都到企业打工，有了稳定的工资收入。如今，尕都才让又办起藏家乐，一家人的日子更有盼头。

　　

　　天瓦蓝瓦蓝，云雪白雪白。

　　闹日岗尖山上，牦牛成群结队，悠闲地啃食青草；德乌鲁河边，水花清澈见底，向东南方一路欢腾。这里是甘肃省甘南藏族自治州合作市卡加曼乡香拉村博拉组。

　　从去年7月起，52岁的尕都才让开始担任香拉花海景区的门卫，还兼做仓库保管员。“一个月工资3000元。”尕都才让在这里出生、成家、生活，过去的日子一直比较困难。最近几年，他感觉“日子有了盼头”。

　　往昔：生意做了不少，钱却没赚到

　　“养牦牛一直是我们这里的主要营生，不过，一直放牧也没赚到钱。”尕都才让说，“当时家里穷，没钱承包草场，养殖规模始终无法扩大。”

　　尕都才让回忆，家里也曾经跟其他人一起合伙承包草场，“掏一样的钱，我们家牛少、别人家牛多，还是吃亏了。”父亲也曾想着按牦牛数量交钱，但这样一来，村里又没人愿意跟他搭伙。

　　再后来，实在干不下去了，家里只能把牦牛卖掉。“日子最困难的时候，只能靠亲戚接济。”尕都才让说，上世纪80年代，父亲用省吃俭用攒下的钱，才勉强盖起了4间房子。“只有一间卧室，6口人挤着睡在一间房里。”

　　穷日子过久了，年轻人开始谋寻出路，尕都才让自己做起了买卖。“从做买卖牛羊的生意开始，曲拉、酥油、炒面也都卖过，但一直没赚到钱。”尕都才让回忆，后来家里借钱买了一辆轻卡，他又做起建材生意。可拉了10多年建材，家里的日子仍然不好过。

　　因为家庭贫困，没能让儿子贡保扎西多读些书，这是尕都才让最大的遗憾。现在尕都才让的两个孙子在读初中。“不管怎样，娃娃的教育要支持，一定要供他们读到大学毕业！”

　　变化：家门口就业，生活有了转机

　　一场小雨过后，天空中鹰声啁啁，让郁郁葱葱的香拉村更显静谧。吃过早饭，望着空中翱翔的雄鹰，尕都才让顿觉浑身是劲，抬脚往不远处的香拉花海景区岗亭走去。

　　2018年初，通过政府牵线搭桥，合作市绿丰源草畜科技有限公司开始定向帮扶香拉村。当年年底，尕都才让把自家12亩地全部流转给绿丰源公司，两口子都在企业打工。每月拿固定工资，一亩地每年还能分红650元，一家人的日子终于好了起来。

　　绿丰源公司是一家以饲草种植加工、草种改良为主的企业，兼营一些旅游产业，经营范围覆盖整个甘南州。公司总经理石磊介绍，最初流转来的土地，还是以种草为主。后来，公司在村里一块40多亩的土地上种了百日草。“当年开花的时候五彩缤纷，吸引了不少游客。”

　　受此启发，公司开始谋划建设香拉花海景区。得益于此，尕都才让两口子都有了新的工作。

　　在尕都才让上班之前，妻子旦知草就已经在香拉花海的苗圃基地忙得满头是汗。她一手用铲子挖坑、一手栽下花苗。身后，一片金盏红、矢车菊已经绽放花朵。

　　今年53岁的旦知草，此前一直在家务农。去年4月份，旦知草开始到苗圃基地打工，“有技术员教我们育苗、施肥。”在这里，旦知草每天能赚110元。“工作就在家门口，不仅能照顾孩子，还能有收入，而且天天与花相伴，心情舒畅得很！”

　　甘南地处高原，冬季寒冷，供暖时间长，农民能外出务工时间只有5月初到9月底，旦知草每年却能在花海干8个月。除了当苗圃工，闲暇时还兼做景区保洁员。从原来“围着锅台转”到有了真金白银的收入，她格外珍惜这份工作。

　　憧憬：开个藏家乐，吃上旅游饭

　　尕都才让的家，离保安岗亭不到200米。大门口旁，红色的芍药、黄色的刺梅正在盛放；黄墙灰瓦的两层小楼，在蓝天白云映衬下分外好看。大门外，曾经尘土飞扬的土路不见了，一条宽阔、干净的水泥路通往村外。今年初，政府出资拓宽、硬化了村组道路，村道还紧邻213国道，出行更加方便。

　　走进小院，左边是刚刚改造过的厨房。“原来是土灶，做饭要烧牛粪。改造之后，只需要烧煤炭或者木柴，再也没有臭味了。”今年5月初，尕都才让拿出打工收入和儿子跑长途的积蓄，再借了3万多元，对自家房屋完成了装修改造。

　　一层自己住，二层留给客人。旱厕改成了冲水马桶，卫生间不仅全贴了瓷砖，还加装了太阳能、浴霸等淋浴设施。尕都才让把大客厅全屋贴了松木板、抹了清漆。“这可都是按照纯正藏族风格装修的。”指着屋内的家具，他一一介绍。“就是要让游客体验原汁原味的藏民生活。”

　　尕都才让一家是博拉组首批6个藏家乐试点户之一，尕都才让投入了不少钱，政府也给予了相应补贴支持。“我们改造好了2间客房，最多能接待8个人。”尕都才让说，妻子做饭手艺很不错，加上儿媳妇当服务员，很快就能开业了。

　　之所以积极装修，尕都才让有自己的一本账：去年花海还没对外正式营业时，就吸引了5万多名游客，最多的一天停了19辆旅游大巴；今年花海种植面积扩大了400多亩、种类也更多，一定会吸引更多游客前来。“一张床位只收50元，如果住满，一天就能挣400元。”尕都才让说，他还打算卖点饮料和零食。

　　“才让脑子很灵光，他儿子在外跑运输见多识广，也很支持！”石磊说，公司目前已经和兰州市旅游协会、农家乐协会对接，并与兰州3家旅行社签约，“公司负责对外营销、吸引客流，试点户负责一部分餐饮、体验项目，实现双赢。”

　　在尕都才让家的二楼露台，游客能俯瞰花海全貌。“我准备把这里改造一下，放几顶遮阳伞和一些桌椅，让游客一边聊天、一边欣赏田园风光。”想到未来，尕都才让踌躇满志。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月12日 10 版）
(责编：曹昆、马昌)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved