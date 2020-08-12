家门口吃上旅游饭（决战决胜脱贫攻坚·行走“三区三州”探脱贫）

旦知草（左）在苗圃基地种花。

石俊吉摄（人民视觉）

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甘肃省甘南藏族自治州合作市卡加曼乡香拉村博拉组人多地少、草场少，原来“一方水土养不活一方人”。今年52岁的尕都才让，在这里出生、成家、生活。

2018年初，香拉村来了定向帮扶企业，发展起了苗圃和旅游产业。尕都才让把土地流转给企业，夫妻俩都到企业打工，有了稳定的工资收入。如今，尕都才让又办起藏家乐，一家人的日子更有盼头。

天瓦蓝瓦蓝，云雪白雪白。

闹日岗尖山上，牦牛成群结队，悠闲地啃食青草；德乌鲁河边，水花清澈见底，向东南方一路欢腾。这里是甘肃省甘南藏族自治州合作市卡加曼乡香拉村博拉组。

从去年7月起，52岁的尕都才让开始担任香拉花海景区的门卫，还兼做仓库保管员。“一个月工资3000元。”尕都才让在这里出生、成家、生活，过去的日子一直比较困难。最近几年，他感觉“日子有了盼头”。

往昔：生意做了不少，钱却没赚到

“养牦牛一直是我们这里的主要营生，不过，一直放牧也没赚到钱。”尕都才让说，“当时家里穷，没钱承包草场，养殖规模始终无法扩大。”

尕都才让回忆，家里也曾经跟其他人一起合伙承包草场，“掏一样的钱，我们家牛少、别人家牛多，还是吃亏了。”父亲也曾想着按牦牛数量交钱，但这样一来，村里又没人愿意跟他搭伙。

再后来，实在干不下去了，家里只能把牦牛卖掉。“日子最困难的时候，只能靠亲戚接济。”尕都才让说，上世纪80年代，父亲用省吃俭用攒下的钱，才勉强盖起了4间房子。“只有一间卧室，6口人挤着睡在一间房里。”

穷日子过久了，年轻人开始谋寻出路，尕都才让自己做起了买卖。“从做买卖牛羊的生意开始，曲拉、酥油、炒面也都卖过，但一直没赚到钱。”尕都才让回忆，后来家里借钱买了一辆轻卡，他又做起建材生意。可拉了10多年建材，家里的日子仍然不好过。

因为家庭贫困，没能让儿子贡保扎西多读些书，这是尕都才让最大的遗憾。现在尕都才让的两个孙子在读初中。“不管怎样，娃娃的教育要支持，一定要供他们读到大学毕业！”

变化：家门口就业，生活有了转机

一场小雨过后，天空中鹰声啁啁，让郁郁葱葱的香拉村更显静谧。吃过早饭，望着空中翱翔的雄鹰，尕都才让顿觉浑身是劲，抬脚往不远处的香拉花海景区岗亭走去。

2018年初，通过政府牵线搭桥，合作市绿丰源草畜科技有限公司开始定向帮扶香拉村。当年年底，尕都才让把自家12亩地全部流转给绿丰源公司，两口子都在企业打工。每月拿固定工资，一亩地每年还能分红650元，一家人的日子终于好了起来。

绿丰源公司是一家以饲草种植加工、草种改良为主的企业，兼营一些旅游产业，经营范围覆盖整个甘南州。公司总经理石磊介绍，最初流转来的土地，还是以种草为主。后来，公司在村里一块40多亩的土地上种了百日草。“当年开花的时候五彩缤纷，吸引了不少游客。”

受此启发，公司开始谋划建设香拉花海景区。得益于此，尕都才让两口子都有了新的工作。

在尕都才让上班之前，妻子旦知草就已经在香拉花海的苗圃基地忙得满头是汗。她一手用铲子挖坑、一手栽下花苗。身后，一片金盏红、矢车菊已经绽放花朵。

今年53岁的旦知草，此前一直在家务农。去年4月份，旦知草开始到苗圃基地打工，“有技术员教我们育苗、施肥。”在这里，旦知草每天能赚110元。“工作就在家门口，不仅能照顾孩子，还能有收入，而且天天与花相伴，心情舒畅得很！”

甘南地处高原，冬季寒冷，供暖时间长，农民能外出务工时间只有5月初到9月底，旦知草每年却能在花海干8个月。除了当苗圃工，闲暇时还兼做景区保洁员。从原来“围着锅台转”到有了真金白银的收入，她格外珍惜这份工作。

憧憬：开个藏家乐，吃上旅游饭

尕都才让的家，离保安岗亭不到200米。大门口旁，红色的芍药、黄色的刺梅正在盛放；黄墙灰瓦的两层小楼，在蓝天白云映衬下分外好看。大门外，曾经尘土飞扬的土路不见了，一条宽阔、干净的水泥路通往村外。今年初，政府出资拓宽、硬化了村组道路，村道还紧邻213国道，出行更加方便。

走进小院，左边是刚刚改造过的厨房。“原来是土灶，做饭要烧牛粪。改造之后，只需要烧煤炭或者木柴，再也没有臭味了。”今年5月初，尕都才让拿出打工收入和儿子跑长途的积蓄，再借了3万多元，对自家房屋完成了装修改造。

一层自己住，二层留给客人。旱厕改成了冲水马桶，卫生间不仅全贴了瓷砖，还加装了太阳能、浴霸等淋浴设施。尕都才让把大客厅全屋贴了松木板、抹了清漆。“这可都是按照纯正藏族风格装修的。”指着屋内的家具，他一一介绍。“就是要让游客体验原汁原味的藏民生活。”

尕都才让一家是博拉组首批6个藏家乐试点户之一，尕都才让投入了不少钱，政府也给予了相应补贴支持。“我们改造好了2间客房，最多能接待8个人。”尕都才让说，妻子做饭手艺很不错，加上儿媳妇当服务员，很快就能开业了。

之所以积极装修，尕都才让有自己的一本账：去年花海还没对外正式营业时，就吸引了5万多名游客，最多的一天停了19辆旅游大巴；今年花海种植面积扩大了400多亩、种类也更多，一定会吸引更多游客前来。“一张床位只收50元，如果住满，一天就能挣400元。”尕都才让说，他还打算卖点饮料和零食。

“才让脑子很灵光，他儿子在外跑运输见多识广，也很支持！”石磊说，公司目前已经和兰州市旅游协会、农家乐协会对接，并与兰州3家旅行社签约，“公司负责对外营销、吸引客流，试点户负责一部分餐饮、体验项目，实现双赢。”

在尕都才让家的二楼露台，游客能俯瞰花海全貌。“我准备把这里改造一下，放几顶遮阳伞和一些桌椅，让游客一边聊天、一边欣赏田园风光。”想到未来，尕都才让踌躇满志。

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 10 版）

(责编：曹昆、马昌)