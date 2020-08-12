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山西抓紧开发区建设

新开工项目435个

2020年08月12日05:04  来源：人民网－人民日报
 

　　本报太原8月11日电  （记者周亚军）近日，山西举行全省开发区项目签约一批、开工一批、投产一批“三个一批”活动，新签约项目420个，签约投资额2851亿元；新开工项目435个，计划总投资1986亿元；新投产项目277个，完成投资989亿元，预计年产值1069亿元。

　　此次“三个一批”项目聚焦电子信息、大数据、生物医药、新材料等战略性新兴产业。今年以来，山西强化“项目为王”鲜明导向，抓招商、上项目、强投资、增动能，全省各开发区共签约1131个项目、开工1027个项目、投产442个项目，开发区作为转型发展主战场、主引擎的地位日益凸显。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月12日 10 版）
(责编：曹昆、马昌)
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