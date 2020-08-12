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麻辣财经：自主工业软件，哪些短板需要补？

?谷业凯 喻思南

2020年08月12日07:36  来源：人民日报中央厨房
 

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前一段时间，MATLAB停止向哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学提供服务。该软件是数值分析计算的重要工具，应用于全球6500所高校院所。

上世纪70年代，MATLAB只是新墨西哥大学一位教授用于教学中的一个小工具软件。早期为了推广，该软件免费提供给教学和科研使用。近40年来，该软件在应用中不断优化，它有100多个工具包，用于解决种类繁多的领域应用问题。

这一事件提醒我们：软件根基不牢，就可能受制于人。不少科研人员认为，一些软件不能用了，倒逼我们沉下心来，扎下根来从头做起。这样坏事就能转变成机遇，在自己的地基上建起万丈高楼大厦。在一些关键敏感领域，有必要加强国产自主软件开发。“今天禁这个，明天又说那个不能用，不如提前规划布局，防患于未然。”

此次国务院出台的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，明确表示支持软件领域的骨干企业、科研院所、高校等创新主体，优化配置技术、装备、资本、市场等创新资源，按照市场机制提供软件领域的专业化服务，实现大中小企业融通发展。

同时，国家将加大对软件产业专业化服务平台的支持力度，提升其专业化服务能力。

工业软件是工业技术和知识的结晶，能提高制造业整体水平

工业软件贯穿研发设计、生产控制、组装测试等各环节。在诸多工业软件中，电子设计自动化EDA、CAD研发设计软件CAD，和以CAE为代表的仿真软件应用程度深、价值较高。业内人士表示，恰恰在这些领域，我国基础较为薄弱。

以CAE为代表的仿真软件，在航空航天、汽车工业、生物医学、桥梁、建筑等工业领域具有很大的价值。近年来，我国CAD公司技术进步较快，市场份额逐渐扩大，然而与国际大牌相比，在产品功能、性能、核心技术等方面仍有较大差距。

以CAE为代表的仿真软件在航空航天、汽车工业、生物医学、桥梁、建筑等工业领域具有很大的价值。 安世亚太高级副总裁、北京市综合仿真实验室主任田锋表示，我国有上百家仿真软件公司，但缺乏过硬的国产自主软件和仿真平台，大多数聚焦的是应用层的问题，基础研发能力不足。

走向智能研究院执行院长赵敏介绍，当前传统制造业正在转型升级，智能制造和工业互联网方兴未艾，推动数字化设计、数字化工厂和数字运营服务，都离不开功能完善的工业软件。“工业技术和知识的结晶，是智能制造的‘神经中枢’，有助于帮助优化产品，提高工业制造的整体水平。”

以汽车零部件为例，通过收集、分析零部件生产企业的技术知识，德国工业软件公司思爱普（SAP）能够各取所长，总结出最好的解决方案，再把这些知识共享给行业参与者，从而带动产业整体跃升。

软件写出来不难，但难的是在持续应用中建立生态，这是我国自主研发的基础类软件的突出问题。

清华大学软件学院院长王建民说，20多年前，我国曾自主研发出CAD软件，可不久后，国外企业产品价格从几万直降到几百块，很快就抢占了市场。由于没有用户，没有持续的收入来支撑研发，与主流产品差距越来越大。

几乎所有基础类的软件，不论是科研工具软件还是工业软件，想要掌握自主知识产权，都需要从底层做起，经过较长时间的积累。

越底层的东西，搭建难度就越大。一位专家担忧，当前高校院所重应用、轻基础的导向不利于科研人员做基础工作。近年来，参加硕士、博士论文的答辩评审，几乎每篇论文都在用国外成熟的深度学习框架TensorFlow、PyTorch等做研究。“我们利用这些算法和框架是能做出不错的成果，但一二十年后发现，仍然是在别人地基上盖楼。”

在中科院计算所研究员包云岗看来，教学过程中试错成本低，学生创新积极性高，是试验新技术、新工具最好的应用场景，开发基础类软件，高校院所有必要用好教学场景，而不是把它当作负担。

科研人员写出核心代码、搭建出框架，对大多数基础类软件来说，只是从0到1的突破。要发挥软件的应用价值，还需要在市场中打磨，解决用户的需求。

一位科研工具软件创业者说，公司为了完善软件某项功能，与客户反复沟通，甚至专门安排了两位工程师，常驻在客户的实验室，两个月的打磨后才完成了优化。他深有感慨：从技术应用到产品落地，这之间还有很大的距离。做软件不是孤芳自赏，只有深入了解客户需求，做出来的产品才能得到认可。

正视差距，踏踏实实补上短板

智能制造对于工业软件企业既是挑战，也是发展的新机遇。业内人士表示，近些年，我国加强了对工业软件的支持力度，国内企业也意识到支持自主工业软件的重要性。一些产品逐渐从跟随、模仿，走向独立创新阶段，国产工业软件步入发展新阶段。

业界专家分析，我国发展自主软件有一定的优势。首先，拥有庞大的工程师队伍，人才积淀好；此外，有市场规模大、应用场景丰富的优势，持续的回报能助推技术持续升级换代。一款国产自主软件，只要有越来越多用户敢于吃螃蟹，它就能在不断优化中壮大。

“国外的工业软件能够提供通用的工具和模块，但对我国工业实际需求不够了解，也不可能为我国企业做深度的挖掘和分析工作。”田锋表示，我国要实现制造强国，离不开实力雄厚的自主的工业软件公司与工业体系共同成长。

多位专家建议，鼓励高校院所科研人员投身基础类软件研发，有必要调整考核机制。追求短期效果，能出应用成果，但长远看是丢掉未来。在一些领域，不能总以创新点评价科研的好坏，应该允许科研人员“重复造轮子”，把别人的基础工作再走一遍。

“在工业软件上，我国高校院所有一定的研究积累。挖掘高校院所的科研潜力，推动产学研合作是壮大自主工业软件的有效途径。”清华大学软件学院院长王建民说，有必要通过支持重点团队持续攻关等方式，引导高校院所科研人员投身工业软件研发。此外，加强学科交叉融合，培养既懂得软件又了解工业的复合型人才。

需要强调的是，自主研发工业软件不是“包打天下”，更不是“排外”。我国软件产业发展不但要与全球合作，而且这种合作还要进一步深化。

《若干政策意见》明确，要深化集成电路产业和软件产业全球合作，积极为国际企业在华投资发展营造良好环境。鼓励国内高校和科研院所加强与海外高水平大学和研究机构的合作，鼓励国际企业在华建设研发中心。同时，支持国内企业在境内外与国际企业开展合作，深度参与国际市场分工协作和国际标准制定。

“集成电路和软件产业，是全球开放、精细分工、高度合作的产业，自主可控绝对不等于全部自供、自我封闭。”芯谋研究首席分析师顾文军认为，过度的 “全面替代”不符合产业规律，促进两大产业高质量发展，一定要深化集成电路产业和软件产业全球合作。既要为国际企业在华投资发展营造良好环境，又要鼓励中国企业走出去，更好利用国际创新资源提升产业发展水平。

专家提醒，自主研发将是一个漫长的过程。现在，一些自主研发是在外部环境影响下的被动作为，未来即便环境宽松了，也不宜半途而废，有必要正视差距，避免浮躁心态，踏踏实实补上短板。

 

 

[R1]这段都是谈仿真软件，用在此处可能好些。

 

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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