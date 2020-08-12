国家煤矿安监局：前7月煤矿事故同比降39.4%

本报北京8月11日电 （记者丁怡婷）记者从国家煤矿安监局获悉：今年前7月，煤矿安全生产形势继续保持平稳向好的态势。全国共发生煤矿死亡事故63起、死亡88人，同比减少41起、92人，分别下降39.4%和51.1%；未发生重大及以上事故，同比减少1起、21人。

上半年各级煤矿安全监察机构共查处隐患6万余条，其中重大隐患445条、同比增加111条；责令停产整顿272矿次、同比增加95矿次；暂扣安全生产许可证439矿次、同比增加102矿次。据介绍，接入全国煤矿安全风险监测预警系统的正常生产建设煤矿2156处，联网接入率达77%。

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 02 版）

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