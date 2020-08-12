短缺职业折射经济稳定转好（人民时评）

前不久，人力资源和社会保障部发布《2020年第二季度全国招聘求职100个短缺职业排行》，营销员、快递员、餐厅服务员再度成为最短缺职业。这一榜单，成为观察我国劳动力市场变化乃至中国经济健康情况的窗口。

首先，市场回暖了。目前，我国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势。体现在榜单上，100个短缺职业的招聘需求人数从一季度的137.6万人上升到148.9万人，求职人数从一季度的52.6万人上升到74.3万人。招聘需求人数和求职人数双上升，市场供求活跃度加大，从一个侧面印证了实体经济加快复苏的走势。

其次，服务业“主力军”作用不减。快递员、网约配送员、餐厅服务员、中式烹调师……细看榜单，服务业岗位仍是市场短缺职业的主体。近年来，我国第三产业就业人员占比连续上升，截至2019年底达47.4%，是吸纳就业“主力军”。疫情防控期间，住宿、餐饮、旅游、娱乐等线下消费受到直接冲击，招聘需求随之低迷。随着复工复产稳步推进，稳就业举措全面落地，服务业岗位需求回升，带动就业形势逐步回稳。

再者，老行业里有新机。相比一季度，铸造工、工具钳工、冲压工、铆工等传统制造业相关职业短缺程度有所加大。传统制造业用工需求在增加，从一个侧面说明，转型升级正在给传统制造业带来新空间。从我国产业发展形势看，推进传统制造业优化升级，让传统制造业和战略性新兴产业并驾齐驱，是高质量发展趋势所向。因此，支持传统制造业加大设备更新和技改投入，帮助破解“招工难”问题、引进更多优秀人才，传统制造业必将迎来新的更大的发展。

透过短缺职业排行不难发现，就业市场结构性矛盾依然存在。要保持就业形势总体稳定，一方面要发展新产业、壮大新经济、培育新动能，努力提供更多受劳动者欢迎的服务业岗位，让服务业持续发挥新增就业“稳定器”、适龄劳动力“蓄水池”的作用；另一方面也要着力破解结构性矛盾，引导技术型人才及时关注市场变化，在传统制造业中找到合适岗位。对传统制造业企业而言，除了通过涨薪招才纳士，还应及时关注劳动者的新需求，营造更加愉悦的工作氛围，提升岗位吸引力。

回顾历次短缺职业榜单，育婴员、养老护理员、家政服务员等职业经常出现。市场需求居高不下，对从业者的技能水平也提出了更高要求。这提醒我们，有必要加大职业技能培训力度，让从业者与岗位精准匹配。企业是用工的主体，最了解岗位的能力要求，了解员工的履职能力状况。对政府部门来说，可通过发放培训补贴等政策激励措施，引导企业在专业技能培训上发挥主观能动性，加强自主培训。

“只要有志向就会有事业，只要有本事就会有舞台”。让劳动者有活干、有钱挣，是扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的重要内容。抓住职业技能培训这个“牛鼻子”，加强信息发布和政策引导，提升劳动市场匹配效率，我们就能在疫情防控常态化的背景下努力保持就业形势总体稳定，助力经济行稳致远。

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 05 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)