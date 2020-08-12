解码在线教育：市场规模持续扩大 内容质量有待提升 

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目前，我国在线教育市场规模持续扩大，但是也存在课程参差不齐、教师缺乏资质、违规收费等问题。近日，中央网信办、教育部启动涉未成年人网课平台专项整治。在线教育行业要持续、健康发展，必须回归教育本位。

每年暑假都是线上培训的招生旺季。今年的竞争更加激烈，从语言培训到学科补习，从美术课到编程课，从小班上课到一对一直播，在线课程的内容和形式更加多样。

越来越多的课桌正在从线下迁移到屏幕前。不管是对家长、学生，还是对在线教育行业本身来说，都面临一个适应的过程。

家 长

看重课程质量和学习体验

“之前对线上培训有些疑虑，选择的都是线下培训班。”广州市民张先生说，疫情期间，孩子一直在家，家长群里也没少讨论哪家网课好，“我也就报名试试看，没想到还真的改变了以前的想法。”

张先生发现，孩子对网课很感兴趣，不用接送还能省去奔波，节约大量时间，“如果质量有保证，以后还会选择线上培训。”

和张先生不同，北京的李女士是在线教育的老用户了。女儿在海淀区上小学，从一年级开始在线学英语，已经整整5年。李女士的女儿平时在线下学习钢琴、舞蹈等课程，今年上半年，不少需要面授的艺术类课程暂时中断，孩子提出多报些学科类线上课外班的要求。“家长能看出来各个教育机构对于课程的设计是不是用心。孩子的课我也在听，大部分老师都讲得非常清晰明了。”李女士自己也经常在线上学习，觉得受益匪浅。

在采访中，不少家长表示，“停课不停学”加速了大家对在线教育的认知与接受。有家长觉得，孩子听线上课的效果不比传统的线下课差。在中小学阶段林林总总的网课中，语言和学科类课程最受家长青睐。

家长之间一般都会相互交流，了解机构资质，体验试听课程，最后决定报不报名。老师教得好不好，课程价格怎么样，孩子的学习体验怎么样，对视力会不会有影响，都是影响决定的重要因素。

机 构

继续探索更优的教学模式

淘宝7月发布的一份报告显示，和两个月前相比，平台上的暑期课程相关搜索增长了186%，这说明越来越多家长开始在网上“找课”。

课程供给加速涌入线上赛道，其中有线下向线上的迁移，有继续发力深耕的机构，也有瞄准利好、入手布局的互联网平台，还有的个人通过教育类短视频、直播等方式开讲授课。

池思远是一家教育培训机构的创办人。10年来，这家机构一直以线下教育为主，市场主要在三四线城市。今年上半年，线下教学工作不能正常开展，他决定尝试在线教育。

不过，“由于规模和资金实力存在巨大差距，作为中小型教育机构，我们不能用短板去和一线机构的长板竞争。”池思远打算，未来还是继续立足线下，将线上课程作为有益补充，提高课程的覆盖面和影响力。在他看来，一些线上课程的本地化工作如果做不到位，并不一定适合当地家长，“本地的中小教育机构如果能将线上课程服务和线下本地化教学做好，还是具备相当竞争力的。”

池思远所说的一线机构，是一些市场占有份额比较大的教育机构。他们希望进一步巩固市场份额，继续探索更优的教学模式。“未来的教学模式应当是线上线下相结合，我们在不断探索AI等科技在教育领域的应用与创新，真正做到因材施教。”在线教育机构好未来相关负责人介绍。

用户需求大涨也推动在线教育机构的迭代和创新。现在的网课早已不是在线播放录制好的视频那么简单，技术的发展为在线教育提供了坚实的保障，一对一视频授课、线上名师主讲+线下老师辅导的双师教学等，都是比较成熟的模式。人工智能、大数据等新兴技术在线上课堂的应用也逐步深入。“在线教育行业在技术、数据、模式等方面有积累，未来将进一步推动教育的数字化、智能化、个性化、普惠化。”在线教育机构作业帮相关负责人说。

行 业

留住用户需回归教育本身

在线教育已然成为一个日渐庞大的产业。根据第四十五次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至今年3月，我国在线教育用户规模达4.23亿。疫情期间，多个在线教育应用的日活跃用户数达到千万以上。

资本涌入、“流量盛宴”，激烈竞争更是升级。面对获客成本高的普遍难题，不少机构陷入引流、“烧钱”大战，提供免费或者超低价课程，加大广告等营销投入……21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，火爆可能只是表象，“在这一次营销大战中，有多少机构能坚持下去，以免费引来的用户，有多少会变为愿意付费的用户，这些都尚待观察。”

虽然热度持续攀升，但行业内机构和课程质量仍然参差不齐。广东省教育厅教育督导室常务副主任方树生说：“针对线上培训市场的投诉并不少见，课时超标、收退费不畅，有的平台甚至植入大量游戏等内容。”

个人、机构一哄而上，短视频、直播平台跨界参与，也给教学质量的把控带来难度。“授课老师如果不具备教学资格，没有经过专业训练，在把握教学内容、与学生互动方面，会存在较大的问题。”华南师范大学教育信息技术学院教授陈斌表示。

对此，教育部等部门多次印发相关文件，建立备案审查制度，全面规范校外线上培训的招生对象和培训内容，治理包装“名师”、聘用在职教师、聘用没有合法资质的“假外教”等乱象，以及提前教学、违规收费、退费难等问题。近日，中央网信办、教育部启动涉未成年人网课平台专项整治。

广东省教育厅教育督导室主任科员张志立建议家长们多比较、打听口碑，不要匆匆忙忙就报了名，“我经常收到退课退费等相关投诉，但因为没有合同、单据等凭证，很多家长的维权之路并不顺利，希望家长不要一次性支付较高费用购买长期课程，在签合同时一定要看清条款，保存单据。”

“线上培训是非标准化的，与普通产品有区别，它需要提供长期持续的服务，不同的人会对同一个课程产生不同的体验感受，甚至在不同阶段也会有不同需求，”一家在线教育机构负责人认为，“机构必须要找准定位，提供更加精细化的服务，并且不断改进，才能跟得上用户需求。”

此外，在线教育行业也面临“下沉难”的问题。“目前多数在线教育企业的学员80%集中在一二线城市，但根据我们的学员大数据，三线及以下城市的中小学生对于优质教育资源的渴求同样非常强烈。”作业帮相关负责人表示。

有专家表示，随着学校开学，线下教育培训机构恢复，学生和家长对线上教育的需求将趋于理性，到时能留住多少用户还未可知。对在线教育行业来说，这不仅仅是一场资本和技术的较量，更是一场回归教育本身的“持久战”，能否胜出取决于课程品质、教学能力、技术实力。

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 12 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)