养老金实现“十六”连涨 总体涨幅为5%

近年来，福建省出台一系列惠及老年人的政策，老年人的幸福感、获得感不断增强。图为福州市鼓东街道开元社区金太阳社区养老服务中心工作人员为老人按摩。

新华社记者 魏培全摄

“养老金又上调了，看看您到手涨了多少钱？”随着各省份2020年养老金调整方案公布和落实到位，近期，退休人员的养老金成了热门话题。今年已是中国企业退休人员基本养老金连续第16年上涨，年年上调，涨幅如何确定？个人到手调整金额与哪些因素挂钩？企业养老保险费免、减、缓等政策背景下，养老金发放有保证吗？

养老金总体涨幅为5%

今年4月，人力资源和社会保障部、财政部印发《关于2020年调整退休人员基本养老金的通知》，明确全国总体调整水平为2019年退休人员月人均基本养老金的5%，拉开了今年养老金调整的序幕。

通知明确，养老金上调的对象是2019年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员。各省以全国总体调整比例为高限确定本省调整比例和水平。

据了解，这是自2005年以来连续第16年调整企业退休人员基本养老金，也是从2016年以来连续第5年统一调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金。

5%的水平是如何确定的呢？据介绍，基本养老金调整是一项社会政策，要突出保基本兜底线功能，确保退休人员基本生活。经济增长、平均工资收入增长、物价水平上涨等多重因素都会考虑在内。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为，总体来说，养老金增幅不超过GDP增速，不低于物价涨幅，近年来养老金都保持5%左右的涨幅。

截至目前，全国各省份已经确定了2020年养老金调整方案，不少省份在7月底前已经补发上涨的养老金，一些省份还公布了养老金人均上涨金额。比如，青海省企业和机关事业单位退休人员月人均增加基本养老金218元左右；宁夏退休人员养老金人均每月调增172元；云南省退休人员人均增加养老金167.7元；内蒙古养老金调整人均增加147.2元。

调整方法为“三结合”

退休人员养老金到手能涨多少钱？这取决于各省具体的调整方案。但整体而言，今年继续统一采取“三结合”的调整方式，即定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合。

定额调整体现社会公平，同一地区各类退休人员调整标准基本一致。具体来看，今年不同省份的定额调整部分大多在几十元不等。其中，西藏、上海的调整金额较高，分别为每人每月增加80元和75元。

挂钩调整体现“多缴多得”“长缴多得”的激励机制，使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金。如上海、安徽、内蒙古等地规定，缴费年限每满1年，每人每月增加的基本养老金在几元至几十元不等；天津、广东、辽宁等地对超过15年缴费年限的部分再次增加额度。

适当倾斜体现重点关怀，主要是对高龄退休人员和艰苦边远地区退休人员等群体予以照顾。如北京对65至69周岁的退休人员每人每月再增加45元；70至74周岁每人每月再增加55元；75至79周岁每人每月再增加65元；80周岁以上每人每月再增加75元。

“具体到每一位退休人员，由于缴费年限和养老金水平不同等原因，实际增加的养老金绝对额是不同的，对应到占个人养老金的比例也是不同的。”人社部有关负责人曾解读。

按时足额发放有保证

今年的政府工作报告指出，全国近3亿人领取养老金，必须确保按时足额发放。

一方面，退休人员养老金连年上调；另一方面，近年实施社保降费政策，今年进一步出台企业养老保险费免、减、缓等政策，养老保险基金收入有所下降。这一增一减，让养老金的发放成为社会关注的焦点。

在近日召开的新闻发布会上，人社部养老保险司司长聂明隽再次回应社会关切。“减免社保费不会影响确保养老金的按时足额发放。”聂明隽表示，减免政策事先经过了反复研究、缜密评估和精确测算，是以必须确保养老金的按时足额发放为前提的。

看基础，得益于经济多年快速发展，企业养老保险基金积累了比较可观的“家底”。截至6月底，全国企业养老保险基金累计结余4.77万亿元，预计到年底还能保持3.8万亿元以上的结余，此外还有2万多亿元的全国社会保障战略储备基金，整体支撑能力比较强。

看运行，充分预判形势，对保发放困难省份将加大资金调剂和支持力度。今年基金中央调剂的比例提高到4%，调剂金规模达7400亿元，跨省调剂1700多亿元。制度安排上，目前，全国已经有26个省份实现了规范的省级统筹，剩下的省份也将在今年底之前实现基金省级统收统支。

“减免养老保险费不会影响今年的养老金调整。”聂明隽此前表示，许多省份正结合本地区实际抓紧组织实施，争取尽快把调整增加的养老金发放到退休人员手中。

(责编：李都也(实习生)、李栋)