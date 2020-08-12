央行：7月人民币贷款增加9927亿元

本报北京8月11日电 （记者徐佩玉）11日，中国人民银行发布7月份金融统计数据报告显示，7月份人民币贷款增加9927亿元。

数据显示，7月份社会融资规模增量为1.69万亿元，比上年同期多4068亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.02万亿元，同比多增2135亿元。7月末，社会融资规模存量为273.33万亿元，同比增长12.9%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为164.92万亿元，同比增长13.3%。

7月份，人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元。分部门看，住户部门贷款增加7578亿元，其中，短期贷款增加1510亿元，中长期贷款增加6067亿元；企（事）业单位贷款增加2645亿元，其中，短期贷款减少2421亿元，中长期贷款增加5968亿元，票据融资减少1021亿元；非银行业金融机构贷款减少270亿元。

存款方面，7月份人民币存款增加803亿元，同比少增5617亿元。

看货币供应，7月末，广义货币（M2）余额212.55万亿元，同比增长10.7%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.6个百分点。

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