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2020年《财富》世界500强榜单 中企上榜133家蝉联榜首

本报记者 邱海峰

2020年08月12日07:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　8月10日，2020年《财富》世界500强排行榜发布。榜单显示，今年上榜的中国企业数量达133家，上榜企业数量继去年之后再次超过美国（121家），蝉联榜首。与去年相比，上榜的中国企业数量保持增长，这也是中企上榜数量连续第17年增长。相关人士指出，最新榜单反映出中国经济整体实力和在全球地位的持续提升，展现了中国经济的强劲韧性。

　　《财富》世界500强榜单被视为衡量全球大企业发展的权威榜单，以公司年度收入和利润为主要评定依据。榜单显示，今年500家上榜的全球企业总营业收入达到33万亿元美元，创下历史新高，接近中美两国GDP总和；上榜的门槛（最低销售收入）由248亿美元提高到254亿美元。

　　最新榜单显示，今年有8家中国企业新上榜，分别为上海建工集团，深圳投资控股公司，盛虹控股集团，山东钢铁集团，上海医药集团，广西投资集团，中核集团和中煤能源集团。

　　《财富》杂志指出，中国上榜企业的数量不断增加，是中国整体经济规模发展壮大的结果。

　　植信投资首席经济学家兼研究院院长连平对本报记者分析，经济发展的一个重要体现是企业的发展。中企上榜数量的持续增长并非偶然，这与中国经济整体发展水平的提升、营商环境的不断完善是密切相关的。

　　不仅仅是数量的增加，上榜中企的收入规模和发展质量也实现了跃升。据统计，不少去年已位居世界500强的中企在最新榜单中实现了排名的上升，其中华为、阿里巴巴、腾讯、京东、小米等一批民营企业实现了排名的显著上升。经营状况方面，今年上榜中企平均销售收入达669亿美元，平均利润为35.6亿美元，均比上年有所上升；从全球对比来看，中国上榜企业的平均销售收入、净资产都超过了世界500强平均水平。

　　聚焦主业，通过技术创新不断增强核心竞争力，成为不少上榜中企实现进一步发展的“法宝”。在榜单中，中国平安保险（集团）股份有限公司位列全球榜单第21位，较去年上升8位，全球金融企业排名第2位。中国平安相关负责人告诉本报记者，2019年，凭借全球领先的创新科技，中国平安将科技深度运用于金融主业中，持续提升数据化经营能力，整体业绩及核心金融业务持续稳健增长，综合金融用户数、客户数、客均合同、客均利润均有明显增长。去年，公司实现营业收入同比增长19.7%至11688.67亿元；公司归属于母公司股东的营运利润同比增长18.1%至1329.55亿元。同时，通过旗下的保险、银行、信托、金融科技等业务，公司把逾4万亿元金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，全面助力实体经济发展。

　　不仅要“大”更要“强”，世界500强榜单也显示目前中国企业发展仍面临一些挑战。根据榜单，世界500强平均利润为41亿美元，而中国上榜企业平均利润为35.6亿美元。

　　连平认为，对于上榜中企，不仅要关注数量和规模，整体行业结构、盈利能力、核心竞争力等方面都是需要重点关注的。目前来看，与上榜世界500强的美欧等发达经济体企业相比，中国企业在这些方面还存在一定的差距，对此要有一个清晰的认识。“当前，中国正在推动经济高质量发展，企业应该抓住机会练好内功，不断提升自身竞争力，打造未来发展新优势。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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