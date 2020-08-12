产销终结12连跌 谁在帮新能源车市“补气”

连跌一年，国内新能源汽车销量终于触底反弹。8月11日，中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布数据显示，今年7月国内新能源汽车市场产销量均出现两位数增长。这意味着，在连跌12个月后，国内新能源汽车产销终于迎来了转机。

“这是今年新能源汽车销量首次回正。”中汽协副总工程师许海东对北京商报记者表示，今年国内新能源汽车销量预计为110万辆。事实上，中汽协对新能源车市乐观估计的背后，助推销量增长的引擎不仅仅是政策红利带来的消费释放，更是双积分政策倒逼下的车企“拿分赛”。

月销迈过200万辆关口

疫情防控形势持续向好，以及释放的消费需求，正让国内车市加快复苏。数据显示，今年7月国内汽车产销量分别为220.1万辆和211.2万辆，同比分别增长21.9%和16.4%，整体产销量再次站上200万辆关口。其中，乘用车产销量分别为172.9万辆和166.5万辆，同比分别增长13.2%和8.5%。同时，商用车产销量分别为47.2万辆和44.7万辆，同比分别增长70.3%和59.4%，延续今年以来的高销量势头。

值得关注的是，此前“掉队”的新能源汽车销量，也在7月反弹。数据显示，今年7月新能源汽车产量为10万辆，同比增长15.6%；销量达9.8万辆，同比增长19.3%。其中，作为销量贡献大户的新能源乘用车，今年7月销量高达8.9万辆，同比增长28.7%。而在新能源乘用车板块中，纯电动乘用车销量为7万辆，同比增长38.1%；插电式混合动力车型销量为1.9万辆，同比增长3.2%。

中汽协相关负责人表示：“纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销量均呈增长趋势，其中纯电动汽车增速更为明显，目前新能源汽车市场以私人购买为主，因此新能源乘用车增长更为明显。”

与此同时，今年前7个月，新能源汽车累计产销量分别为49.6万辆和48.6万辆，同比分别下降31.7%和32.8%。尽管前7个月新能源汽车累计产销量依旧下滑三成，但中汽协方面表示，由于7月产销量增长，降幅比上半年继续收窄。

政企合力破冰

事实上，新能源车市回暖背后，离不开政策支持与车企的战略调整。

许海东对北京商报记者表示，从补贴退坡开始到今年上半年，国内新能源汽车销量持续下滑，促使企业开始进行战略调整，包括今年启动的新能源汽车下乡活动，企业在布局高端市场的同时也开始重视农村市场。

据了解，今年7月15日，工信部等三部委联合发布《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，今年7-12月将在多地组织开展多场次下乡活动。在刚刚结束的青岛站活动上，共有20多家车企的40余款新能源汽车参与展销，其中主要为小微纯电动车型。“随着新能源下乡活动的进行，将拉动小型纯电动汽车市场销量。”许海东表示，随着企业战略持续调整以适应市场变化，今后几个月新能源车市将保持稳定增长。

除各车企对战略布局进行调整，政策红利的释放也助推新能源汽车销量增长。据统计，今年上半年，国内至少有7座城市针对新能源汽车出台补贴政策。其中，广州、天津、上海等城市已针对新能源汽车给予购车补贴优惠，综合补贴高达万元。在通过“真金白银”拉动新能源汽车消费的同时，限购城市指标增量也成为促进新能源汽车放量的方式之一。今年8月，北京市将针对“无车家庭”增加发放2万个新能源小客车牌照，鼓励无车家庭购买新能源汽车。

不过，中汽协相关负责人还认为，除政企合力外，由于去年7月新能源汽车补贴退坡导致的较低基数，也成为今年7月销量回正的因素之一。数据显示，去年7月国内新能源汽车产销量分别仅为8.4万辆和8万辆，同比分别下降6.9%和4.7%。

此外，今年4月起，中汽协将特斯拉、威马、合众、理想等造车新势力纳入统计范围，也对产销数据产生一定影响。数据显示，今年7月特斯拉在华销量为1.1万辆，前7个月累计销量为6.13万辆。中汽协方面预计，今年特斯拉将为国内新能源车市带来10万辆的销量贡献。

承压双积分红线

值得一提的是，今年7月释放的回暖信号，也让中汽协对于今年新能源车市充满信心。许海东预计，今年国内新能源汽车市场销量将达100万辆。“如果算上特斯拉的销量，今年新能源汽车销量将达110万辆。”他表示。

按照中汽协方面给出的销量预期，意味着在今年三四季度，国内新能源汽车将完成60万辆的销量目标。在业内人士看来，看似过高的目标并不是不能完成。目前除政策支持与车企战略调整，双积分政策也在倒逼车企提速新能源车型布局，推动新能源产销目标的达成。

按照双积分政策要求，在中国境内销售乘用车的企业（含进口乘用车企业），对企业平均燃料消耗量积分及新能源汽车积分情况进行考核，只有两种积分之和大于零才算达标，如果出现负积分，则需要采取措施抵偿归零或调整生产与进口计划；若无法抵偿归零，相关车企可能无法销售新品。

事实上，为应对今年上半年销量缺口带来的双积分压力，各新能源车企均开启抢装模式。数据显示，今年7月，国内动力电池装车量为5.0GWh，同环比均上升6.8%。其中，三元电池累计装车量为3.3GWh，同比上升57.1%。“受突发疫情影响，今年上半年大部分车企的销量都不达预期，为完成今年双积分目标，车企开始追赶任务量，这也将促进今年后几个月新能源汽车产量的增长，装机量的上涨也从侧面反映出车企的急迫心理。”汽车行业专家颜景辉表示。

值得关注的是，今年6月发布的《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》中，将新能源汽车积分比例要求从2018-2020年的8%、10%、12%提升至2021-2023年的14%、16%、18%。这意味着未来车企迈过“双积分”达标线，新能源汽车积分比例需相应提高。业内人士认为，明年新版双积分政策实施后，将进一步抑制由于补贴退坡导致的新能源车产量下滑。北京商报记者 刘洋 刘晓梦

(责编：李都也(实习生)、李栋)