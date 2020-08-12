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停摆前一月 一指遥依然在卖储值卡

赵述评 刘卓澜 何倩

2020年08月12日07:49  来源：北京商报网
 

　　跨境电商，一指遥（天津）科技发展有限公司（以下简称“一指遥”）的辉煌时代或许要成为过去式了。8月11日，北京商报记者了解到一指遥的公司总部和部分线下门店停止了运营。有分析指出，各种政策利好下，跨境电商风起云涌，以一般贸易为主的一指遥优势逐渐被削弱；同时，线下各种销售进口母婴、美妆的集合店越来越多，逐渐分割了一指遥的既有市场。

　　一指遥的闭店其实早有征兆。北京商报记者在8月11日走访时发现，位于东方新天地的一指遥王府井店已于8月9日关闭。

　　实际上，北京商报记者曾在7月底走访一指遥王府井店时发现，母婴类产品已经出现短缺。当时，该门店店员向记者表示，这是由于产品品类调整所致。8月3日左右，一指遥王府井店店员通过微信渠道向消费者发布消息表示，有存货的顾客需要在2天内全部领走，若是没货则可以办理退款。

　　虽然一指遥曾尽力协调退款，但奇怪的是，该门店闭店前仍在推广预付卡办理，同时仍有遗留问题待解决。北京商报记者在现场调查时有消费者表示，自己购买了该门店的预付卡，半个月前通过线上下单一直都处于未发货状态，且线上没有退款选项，所以来线下门店询问原因，才发现该门店已经关闭，目前卡内仍有1万元左右的储值金额。

　　北京商报记者从微博上看到，不少消费者与上述消费者有类似经历，不少消费者指出一指遥的客服电话打不通，订单无法处理，维权难度较大。

　　一个月前，北京商报记者走访时曾发现，7月16日-31日期间，该门店推广储值500元送20元、1000元送60元甚至1万元送1200元的储值活动。对于储值卡无法退款的问题，记者通过一指遥App看到，该公司发布公告称，在9月30日前，该公司会根据消费者申请提交资料的顺序办理会员卡退款。

　　对于王府井店的闭店原因，公司将其归于疫情导致供应链断裂，造成长期亏损。

　　据了解，一指遥在北京拥有直营超市和便利店两种业态。首家超市门店位于五棵松卓展购物中心，一指遥五棵松店已于今年5月与商场同步闭店。

　　此次一指遥王府井店关闭后，一指遥在北京再无超市业态。同时，北京商报记者从大众点评上看到，一指遥双榆树店是该品牌的便利店，目前也已经处于关闭状态。

　　一指遥多家实体门店停摆的同时，一指遥App也表现异常。北京商报记者在一指遥App下单时发现，尽管页面还挂有商品，但点击下单时会自动显示“该商品已下架，请选购其他商品”。 一指遥在App首页挂出公告提醒：公司长期处于亏损状态，目前已经无力继续运营。2020年8月9日，公司研究决定，自即日起停止营业，进行债务清理。

　　北京商报记者联系一指遥副总经理庄财，他表示：“老板在本周一已经将总部和门店关闭，贴上了告示，目前公司高层也不清楚老板的打算，因为所有的决策都由老板一人定夺，因此关于公司的发展问题无法回应。”

　　值得注意的是，一指遥还陷入了商业纠纷之中。天眼查资料显示，从2019年12月至2020年6月，一指遥与北京千岁宝商贸有限公司、北京美怡行商贸有限责任公司产生了数起买卖合同纠纷。其中，与北京千岁宝商贸有限公司的纠纷案件达到3起。

　　其实，2015年诞生的一指遥也曾享受过跨境电商政策宽松时的红利。APEC电子商务工商联盟专家、对外经贸大学教授王健回忆称，从2016年开始到2018年，政策的推出以及关税的下降，使跨境电商进口市场形成了一个爆发期。“在这之前，产品比较单一，线下渠道占据大多数，所以被主流品牌和厂商控制，但互联网一下子为消费者开辟了更宽广的渠道，消费者可以比对进口商品，因此市场突然就热起来了。”

　　然而，伴随着国际物流体系逐步完善、跨境政策红利不断释放、进口产品信息实现对称等等，企业的争相进入既推动了进口消费市场的成熟，更是加剧了行业的聚合与淘汰。

　　2019年，电商巨头开始整合跨境资源，无论是阿里收购网易考拉，还是京东的进口业务海囤全球更名京东国际，均是在利用平台现有的渠道、资金、物流等优势迅速占领市场。

　　另一方面，一指遥的实体门店也面临尴尬。从其选址来看，大型体验店超市往往位于区域或商圈商场，而在当下的大型商场里，专业的母婴集合店、进口美妆店、进口超市越来越多元化。

　　以王府井门店为例，一公里区域内，母婴集合店有丽家宝贝、乐友等专业集合店；美妆集合店有屈臣氏、丝芙兰等集合店，以及各大品牌专柜。

　　“当跨境消费的线上渠道充分铺开后，线下进口商品门店优势被弱化，同时，在疫情影响下，人们的消费变得谨慎，国际物流成本与时效难以预估，而大平台以商品规模优势与国外厂商签订协议建立稳固渠道，这对中小企业将产生不小压力。”王健说道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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