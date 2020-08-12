二季度经济再滑坡 新加坡55岁生日添堵

新加坡一季度的经济滑坡只是预防针，二季度才是暴风雨的开始。8月11日，新加坡贸工部公布的二季度经济调查报告显示，当季新加坡经济同比下跌13.2%，全球经济的优等生也在疫情面前黯然失色。“政府已经全力保障新加坡人的生活和工作不受影响，但疫情带来的经济下行压力以及失业潮还是将要到来。”在新加坡建国55周年的国庆典礼上，新加坡总理李显龙为民众鼓气，却也不得不承认了现实。

13.2%的下滑幅度意味着新加坡的经济来了一个加速俯冲。按照新加坡贸工部的数据，13.2%的萎缩比一季度0.3%的萎缩更加糟糕，且创下了有史以来经济单个季度的最大跌幅，整个上半年新加坡经济萎缩程度也达到了6.7%。

具体情况而言，二季度制造业由一季度的增长7.9％转变为萎缩0.7％；批发及零售业萎缩8.2％；交通与储存业萎缩39.2％；资讯和通信业萎缩0.5％；金融和保险业增长3.4％；商业服务领域萎缩20.2％；其他服务业萎缩17.8％。

疫情还是经济下滑逃不出去的主因。按照贸工部的说法，二季度经济表现恶化的原因主要在于从4月7日至6月1日实行新冠肺炎疫情阻断措施，本地经济活动停滞和整体情况恶化，以及因疫情导致全球陷入经济衰退，致使外部需求疲弱。

不久前，新加坡统计局发布的数据显示，受疫情封锁措施影响，新加坡5月零售销售总额下降了52.1%，创下自1986年以来的最大降幅。而对于像新加坡一样的外向型经济体，外需的打击更是不言而喻。

东北宏观分析师尤春野表示，新加坡是典型的外需导向型经济，受到全球需求及贸易影响非常大。比如世纪初的互联网泡沫破裂及2008年全球金融危机之后，新加坡经济衰退程度都较其他国家更为严重。而且近年来新加坡制造业占经济比重有所降低，服务业在增加，疫情引起的封锁对服务业影响更大，所以新加坡受到了巨大的冲击。

“今年的经济衰退状况意味着过去两三年取得的增长将被抵消”，新加坡贸工部长陈振声称，有些人仍希望新加坡经济快速复苏，并且恢复到过去熟悉的常态，但是，新加坡已回不到疫情前的状态。经济需要一段时间才能复苏，并且不太可能非常顺利。与此同时，贸工部也宣布，再次向下调整全年经济萎缩预测数据，从原本预测的全年经济萎缩4％-7％，调整为萎缩5％-7％。

值得注意的是，在贸工部公布最新季度数据的两天前，新加坡刚刚举行了庆祝建国55周年的国庆庆典。在献词中，李显龙便提到，国民要为未来新冠肺炎疫情持续一段时间，乃至反弹和越来越严重的经济衰退做好各方面准备。此外，李显龙还提到，在新冠肺炎疫情中，新加坡面临的挑战前所未有，有效疫苗投入使用甚至可能需要一到两年时间。尽管政府已经全力保障新加坡人的生活和工作不受影响，但是疫情带来的经济下行压力以及失业潮还是将到来。

经济下行压力已经显现，失业潮已经来了。上个月末，新加坡人力部公布的二季度劳动市场预估报告显示，该国二季度就业人数(不包括外籍女佣)大幅锐减12.1万人，是一季度2.56万人的4倍多。彼时，《联合早报》称，新加坡经济三大支柱行业——制造业、服务业和建筑业的劳动队伍都出现萎缩，餐饮、零售、艺术、娱乐等领域最严重。因此，新加坡总失业率从3月的2.4%攀升至6月的2.9%，公民失业率从3.5%增加至4%，为2009年全球金融风暴以来最高，但没有超过当时4.9%的公民失业率。

当然，新加坡也作出了自己的努力。今年5月，新加坡出台价值330亿新元的第四轮刺激计划，集中处理就业问题，并支持仍受边境关闭、安全疏离措施影响的企业和员工。至此，新加坡已经投入了接近1000亿新元拯救经济。尤春野称，经济学上，GDP连续两个季度萎缩就会被定义为衰退。新冠疫情影响下全球大多国家都进入了衰退，新加坡也难以避免。二季度大概率会是新加坡经济的最低点。但尤春野也提到，随着美欧等主要国家重启经济，各项数据超预期反弹，外需将逐步复苏，三季度开始新加坡经济将会触底回升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)