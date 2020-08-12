原标题：疫情“脱欧”夹击英国银行业

近日，英国主要银行陆续发布上半年财报。数据显示，受疫情影响，英国银行业利润大幅下滑，预期信贷损失拨备骤增。除疫情因素外，英国银行业还面临“脱欧”风险，行业前景存在巨大不确定性。

财报显示，汇丰银行上半年利润仅43亿美元，同比下降65%。劳埃德银行集团税前亏损6.02亿英镑（1英镑约合1.31美元），去年同期实现税前利润29亿英镑。巴克莱银行上半年利润为13亿英镑，大大低于去年同期的30亿英镑。

为应对疫情，多国降息，作为银行利润主要来源的净息差随之下降。汇丰全球业务上半年净息差1.43%，同比下降18个基点，巴克莱英国业务上半年净息差2.69%，同比下降42个基点。

与此同时，由于担心疫情造成失业率上升和企业破产增加，主要银行都大量增加不良贷款拨备，导致利润被进一步蚕食。仅今年二季度，汇丰的拨备就达到38亿美元，是去年同期的7倍。汇丰、巴克莱、劳埃德、渣打、国民威斯敏斯特银行集团5家银行上半年拨备约220亿美元，超出分析师预期。各大银行承认，疫情对二季度经济的冲击比一季度更为严重，尽管下半年不良贷款拨备增幅将放缓，但前景依然不容乐观。

分析人士认为，英国银行业的不良贷款拨备较其他欧洲银行偏高，主要因为英国受疫情冲击严重，而且英国和欧盟的“脱欧”后自贸关系谈判尚无结果。经合组织预测，英国经济今年将下滑11.5%，欧元区将下滑9.1%。英国央行则预测，在不暴发二次疫情以及英欧达成自贸协议的前提下，英国经济今年将萎缩9.5%，至少要到2021年底才能回到疫情前水平。

英国各家银行在前景分析中充分纳入风险考量。比如，劳埃德银行在做最糟糕模型时假设英国经济下跌17.2%，而4月该银行以下跌7.8%为参考；国民威斯敏斯特银行集团则考虑了应对二次疫情采取进一步封锁措施，以及年底英欧未达成自贸协议等不确定性。此外，英国政府为因疫情无法工作的员工提供的工资保障计划将于10月结束，由此产生的失业潮也是银行考虑的风险之一。

为了生存，一些银行正在考虑削减成本，准备进行重组或裁员。汇丰银行表示将继续推进疫情高峰期暂停的裁员计划，未来三年裁员3.5万人，占全球员工总数的15%。业内人士认为，汇丰利润大部分来自亚洲，其在欧洲和美国的投资银行业务可能面临收缩。

疫情期间，远程银行业务变得更加重要。增强数字化服务，为客户提供更快的访问权限和更高的安全性，成为银行业务变革的重点。

尽管一些银行大部分网点在疫情期间保持开放，但居家办公仍然是银行业主流。据英国《卫报》报道，国民威斯敏斯特银行集团计划让近5万名员工在2021年前继续在家工作，未来考虑以“渐进和谨慎的方式”将人们召回办公室。该银行表示，居家办公有其灵活性，但毕竟企业还是需要办公室将人们聚集在一起，以增强企业文化。据新华社

(责编：李都也(实习生)、李栋)