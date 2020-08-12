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全球贸易“蛋糕”变小 中国份额稳中有升

海关总署大力促进加工贸易企业打通国内国际两个市场

刘红霞

2020年08月12日07:54  来源：北京日报
 

　　据新华社北京8月11日电（记者刘红霞）中国外贸6月迎来进出口增速双双“转正”，7月保持进出口“双正”增长。新冠肺炎疫情之下，全球贸易持续受挫。世界贸易组织（WTO）预测，今年二季度全球贸易同比下滑幅度可能达到历史性的18.5%左右。如何看待当前我国外贸形势？下一步稳住外贸基本盘可向何处发力？海关总署署长倪岳峰接受了新华社记者专访。

　　问：综合WTO已有数据和预测看，今年全球贸易可能缩水13%到32%，二季度下滑幅度远超一季度。中国上半年外贸呈现先降后升态势，你对此怎么看？

　　答：观察外贸确实要有国际视野。上半年我国外贸整体表现可以说好于市场普遍预期，特别是6月份进出口双双实现正增长。前几天我们发布最新数据，7月份进出口继续保持“双正”增长，并且出口实现两位数增长。

　　虽然国际贸易市场的“蛋糕”变小了，但我国的市场份额却在变大，前4个月出口份额同比增加了0.1个百分点，这说明我国外贸的抗压力和竞争力在不断提升。随着全面复工复产达产，这个比例可能还会进一步提升，这是很不容易的。

　　我国外贸韧性强，有许多因素支撑。首先，中国采取了一系列及时、果断、科学的举措，有效防控住了疫情，为包括外贸企业在内的各类市场主体复工复产达产创造了条件。换句话说，外贸企业“能干活”。

　　其次，中国在优化口岸营商环境、加快出口退税、推广“信保+担保”等方面采取了一系列务实举措，加上成功把第127届广交会整体搬上“云端”等，有力地帮助企业保市场、保订单、保份额。换句话说，外贸企业“有活干”。

　　当然，我国外贸的韧性，说到底还是广大外贸市场主体干出来的。疫情期间，外贸企业尤其是民营企业“停工不停研”，持续在开拓创新上下功夫。换句话说，外贸企业“会干活”。

　　问：我国正在谋划“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。近期出台了一些政策支持出口转内销，有人疑惑，出口转内销是否会拉低外贸数据？你对此怎么看？

　　答：出口转内销不会对外贸数据产生实质性影响。一直以来，加工贸易都以“两头在外”为主要形态，内销比例相对较少。今年上半年加工贸易内销货值占加工贸易进口货值的比重仅12%左右，与我国庞大的加工产能和市场规模相比，仍有较大提升空间，不会显著拉低外贸数据。

　　今年以来，受疫情影响，加工贸易面临严峻挑战。海关总署进一步放宽了加工贸易企业内销限制。比如，发布关于暂免征收加工贸易货物内销缓税利息的公告，自2020年4月15日起至2020年12月31日止，对企业内销加工贸易货物的，暂免征收内销缓税利息，切实支持加工贸易发展，纾解企业困难。

　　又如，我们会同财政部、税务总局发布关于扩大内销选择性征收关税政策试点的公告，将选择性征收关税政策试点扩大到所有综合保税区。我们还发布了关于调整加工贸易内销申报纳税办理时限的公告，进一步放宽内销纳税时限，允许符合条件的加工贸易企业最迟可在季度结束后15天内完成申报纳税手续。

　　支持出口产品转内销，外贸企业发展空间更为广阔，产业链供应链运转更为畅通，有利于我国外贸进出口促稳提质。下一步，海关总署将继续大力促进加工贸易内销，支持加工贸易企业打通并统筹用好国内国际两个市场。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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