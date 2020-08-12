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方便面走俏螺蛳粉蹿红 “宅经济”催生方便食品新风口

孙杰

2020年08月12日07:56  来源：北京日报
 

　　本报记者 孙杰

　　今年以来疫情阴影笼罩，方便面却再度走俏，成为不少人居家应急甚至刚需的食品。这不仅加速整个行业的复苏，也让方便面企业赚得盆满钵满。不光方便面，螺蛳粉、自热火锅等新型方便食品正在大量涌现，并受到资本青睐。业内认为，方便类食品有望迎来新一轮风口。

　　方便面巨头半年业绩大增

　　疫情期间到超市购物，除了买生鲜，很多人可能还会来到方便面货架前，把“五连包”或几桶方便面放到购物车里。曾是“国民食品”的方便面，前几年一度遇冷，被消费者“看不上”。而今受疫情影响，吃起来方便，还便于储存的方便面堪称应急食品的首选，因而再度走俏。消费者这一习惯的悄然改变，大大拉动了方便面市场的快速回暖。

　　这从方便面企业半年业绩报告可以看出端倪。方便面巨头统一近日发布的中期业绩公告显示，上半年收益为118.17亿元人民币，同比上升3%。食品业务收益占比上升，其中“老坛酸菜”“汤达人”方便面收益均呈现两位数增长，实现收益52.07亿元，同比增长22.0%。尽管另一巨头康师傅尚未披露上半年经营情况，但业内预计，其业绩暴发将是大概率事件。

　　日清食品是仅次于康师傅、统一的方便面企业。根据8月5日日清食品在港交所发布的上半年业绩预告，公司上半年净利润同比增长30%，尤其是二季度，中国业务分部销售净额115.12亿日元，经营溢利16.07亿日元，同比分别增长19.5%和91.6%。

　　国内另一方便面品牌白象食品也是如此，公司相关负责人介绍，今年一季度营业收入同比增长将近40%，“电商特别厉害，基本上翻倍往上涨。”

　　疫情催生方便面新机遇

　　突如其来的疫情，却为方便面行业开辟出新机遇，这是业内的普遍看法。

　　对上半年业绩增长，日清食品表示，新冠肺炎疫情暴发后，“宅经济”让优质即食面的需求上涨。统一也在公告中表示，“上半年方便面行业在应对全球突发卫生状态中，起到了很好的应急作用，其安全美味让消费者对方便面有了新的认识，行业增长明显。”

　　“疫情导致大量饭店无法开业，所以很多人选择方便食品，另外居家出门减少，不少人就在家备一些方便面解决吃饭问题。”白象食品相关负责人分析，正常上班后虽说有些饭店开业了，但人们对到餐厅就餐，甚至点外卖仍有一些担忧，所以在办公室用方便食品代餐的情况比较多。

　　业内人士表示，2019年方便面行业就已经在复苏，今年疫情让方便面的复苏节奏加快。食品行业分析师朱丹蓬表示，如果没有疫情，方便面行业也会出现增长，但会相对平缓一些，不会这么高。

　　方便面成为刚需，除疫情暴发的特殊背景外，还跟企业这些年主动调整产品结构有很大关系。“原来的方便面大家都觉得比较单一，其实现在品种和品类都有很大改变，品质也有很大提升，所以大家也更愿意接受方便面或方便食品。”一位方便面企业人士表示，企业也在积极去方便面化，创新产品，推出包括方便面、挂面、快鲜面、自热面等更多品类，让消费者有更多选择。

　　方便类食品新风口来临？

　　疫情期间走俏的并非只有方便面，更多新型方便类食品也在迅速蹿红。

　　在电商热销榜上，螺蛳粉、速食米粉、自热火锅等常常名列前茅，“螺蛳粉、自热锅为何还不发货”更是一度成为社交网络的热搜话题。

　　朱丹蓬认为，这两年随着“宅经济”和“懒人经济”的效应不断发酵，方便类食品正迎来新一波的增长红利。方便类食品出现产销两旺的局面，这其中既有消费端的因素，新生代消费者更青睐方便食品，也因为产业端在不断创新与升级。

　　方便食品赛道上虽已巨头云集，但仍不乏新的闯入者，希望分一杯羹。“媛娘娘”就是其中之一。近日速食面品牌“媛娘娘”宣布获得来自青松基金的近千万元人民币Pre-A轮投资。这家公司成立于2016年，前3年致力于酱制品牌“媛家酱”的研发，去年孵化出全新子品牌“媛娘娘”，致力于打造一个好吃、好看又好玩的新国潮速食品牌。目前已开发火鸡面、干拌面、杯面三个系列，口味上则包括咸蛋黄葱油味、奶油咖喱味、椒麻味、芝士味等。

　　“存量意味着一个巨大的固有市场，大池塘里才能养大鱼。”对于为什么要选择巨头云集的方便速食赛道进行创业，“媛娘娘”创始人马媛表示，速食食品存量市场规模约3500亿元人民币，市场增速6%，线上增速大于50%。尤其疫情以来，“方便面”在天猫的搜索量增加了200多倍，京东除夕到初九更是售出1500万包方便面，“消费新人群的消费方式与消费渠道的改变，使得这个传统的行业具备改变的基础。”

　　朱丹蓬预计，从未来的角度看，随着新生代人工红利不断叠加，方便类食品会有5到6年的高速增长期。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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