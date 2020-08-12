凸显优质要素聚合 进博会为“双循环”聚能量

原标题：进博会为“双循环”聚能量

中国国际进口博览会作为世界上第一个以进口为主题的国家级博览会，正成为中国构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要平台。尤其在当前全球新冠肺炎疫情蔓延、逆全球化思潮兴风作浪、全球政治经济格局不确定性增多等背景下，越来越多的全球优秀企业加速布局中国市场，在分享中国商机的同时促进资源要素在中国市场聚合，他们与中国企业一起以实际行动稳定全球供应链，将助力中国加速构建国内国际双循环相互促进新发展格局。

进博会大有可为

“我们在产品研发中越来越多地考虑到中国用户的使用习惯。”福维克中国区总经理查生在接受国际商报记者采访时介绍，作为首批签约未来三年参加进博会的企业之一，福维克已经决定在中国市场精耕细作。

众多“福维克们”聚集到进博会平台上，将用实际行动畅通内外，打通生产、分配、流通、消费各个环节，为“双循环”聚能量。

5月14日，中央政治局常委会会议首次提出了构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。进博会在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的进程中大有可为。

北京师范大学国际经济与贸易系主任魏浩在接受国际商报记者采访时说，以进博会为重要平台的积极扩大进口战略对中国形成新发展格局意义重大。进口是促进国内国际双循环中具有战略意义的纽带，通过进口可以把国内循环和国际循环有机连接起来。积极扩大进口有利于国内生产质量提升和生产效率提高，有利于通过增加国内供给影响商品价格进而影响分配，有利于通过提高进口便利化程度优化流通，有利于通过增加高质量产品供给满足国内消费升级的需求。同时，以进口带动国际要素市场与国内生产融合，通过进口国际资源服务国内生产的方式可以更好地提高出口竞争力。

“关键是要紧紧抓住超大规模国内市场和内需潜力这一中国经济当前的重要特征，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点。”对外经济贸易大学国际经贸学院教授崔凡在接受国际商报记者采访时说，进博会发挥中国庞大市场需求的优势，让全球优秀企业和巨大市场需求在此聚合，成为世界高质量产品和服务集中展示的舞台，成为国内大循环和国际大循环连接的纽带，成为国内国际双循环相互促进的重要动力，有利于中国引进全球最好的产品和服务，促进经济高质量发展。

凸显优质要素聚合

今年上半年，即使是在疫情的冲击下，福维克中国区业绩仍然保持积极增长。查生透露，目前福维克正在全力筹备参展第三届进博会，虽然其料理机等产品线的生产基地暂未设在中国，但他们在新品的研发、设计和测试过程中更多地考虑了中国的家居环境，为未来在华投资设厂奠定基础。

构建国内国际双循环相互促进新发展格局是一个庞大的系统工程，但众多企业已在“无心插柳”。8月4日，外交部发言人汪文斌在例行记者会上透露，与往届相比，有更多知名企业报名参展第三届进博会，世界500强和行业龙头企业的平均展览面积比第二届增加14%。

进博会应该如何进一步发挥优势，促进新发展格局的构建？崔凡认为，进博会不仅是中国的，也是世界的。得益于中国超大规模国内市场和内需潜力，进博会吸引了数量众多的世界一流产品、一流服务和一流文化，成为国内国际双循环的汇集点。进博会要越办越好，不仅要展示货物，也要展示服务；不仅要在线下展示，也要在线上展示；不仅要满足消费需求，也要满足生产需求；不仅要欢迎海外客商参展，也要欢迎他们观展；不仅要成为商品信息交流的平台，也要成为商务思想交流的平台。

“为了更好服务双循环，进博会的着力点应放在提高进口产品质量上。”魏浩强调，要通过举办进博会积极扩大消费品特别是高端消费进口，积极扩大资本品、半制成品特别是高端机器设备的进口，通过进口国内生产和消费急需的高级要素和产品来服务国内市场和生产。

(责编：李都也(实习生)、李栋)