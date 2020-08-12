下半年中国肉类进口量或先跌后涨

本报讯记者刘叶琳报道进入2020年，在非洲猪瘟疫情与新冠疫情双疫情影响下，中国生猪行业生产、物流、消费各环节都面临严峻考验，中国肉类进口市场不确定影响的因素不断增多。

记者了解到，进入2020年，全球非洲猪瘟疫情暴发频率居高不下，上半年共计发生7019起，扑杀野猪及家猪共计27.46万头。其中欧盟地区疫情占比高达78.86%，拉脱维亚、匈牙利、罗马尼亚等国家疫情频繁，猪源大量扑杀。亚洲地区占比20.49%，菲律宾、印度共计暴发948起、韩国、中国次之。

“2020年随着年初保供政策全面实施及养殖高利润的拉动，因新冠疫情引起的道路阻塞春节过后逐渐恢复畅通，养殖单位对后市看好，仔猪及种猪跨区域购入频率大幅提升，3月份国内猪瘟疫情再次抬头，均由仔猪跨区域调运引起。”卓创资讯分析师王凌云表示，进入6-7月份南方地区强降水天气侵袭，江西、四川、福建、广东多地内涝，疫情传播速度加快，多地猪瘟疫情再起。随着猪源不断调运，北方局部猪瘟疫情亦有零星抬头。

“随着此前因疫情关闭的工厂陆续恢复运营，在6月份我国暂停受理德国、美国、英国、爱尔兰和巴西5国肉制品企业的进口申报后，7月份我国重新新增了15家美国猪肉、禽肉、牛肉企业的对华出口。恢复巴西、阿根廷、德国6个注册号的肉类输华。”王凌云表示。

“我国是猪肉生产大国，也是消费大国，其消费占比可达总肉类消耗量的60%~70%。随着2019年国内猪源供应缺口的不断显现，2019年我国加速猪肉进口，牛肉及鸡肉在其带动下亦有大幅提升。”王凌云表示。2019年我国肉类进口量484.1万吨，比2018年增长178.6万吨，进口量增长主要来源于猪肉和牛肉。其中，猪肉进口量达200.26万吨，牛肉进口量165.99万吨，禽肉进口量77.95万吨。

王凌云认为，6月份海外新冠疫情仍然严峻，加之国内疫情回流及新发地事件影响，肉类进口标准不断升级，检疫力度加大，全球可供肉类的出口量面临下降，或一定程度上影响三季度肉类到港的数量。但7月份随着主要进口国猪肉工厂的复工复产，预计下半年我国肉类进口量或呈现先跌后涨态势。

(责编：李都也(实习生)、李栋)