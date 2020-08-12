7月各地CPI出炉，物价涨势如何？四川领涨，北京涨幅最小

中新经纬客户端8月12日电 (张猛)7月全国多地遭遇洪涝灾害，各地物价涨幅如何？近日，国家统计局公布了31省份的7月份居民消费价格指数(CPI)。

18省份CPI涨幅低于全国

北京涨幅最小

7月份全国CPI同比上涨2.7%，涨幅连续3个月处于“2时代”，从环比看，全国居民消费价格环比上涨0.6%。

分省份来看，四川、安徽、云南、江西、湖南、湖北、山西、山东、广西、河南、重庆等11个省份7月份CPI同比涨幅超过全国平均水平。

其中，四川、安徽、云南分别CPI涨幅分别为4.1%、3.9%、3.6%居前三名。值得注意的是，四川已经连续3个月处在CPI涨幅榜首的位置。

来源：国家统计局

在食品烟酒类价格指数方面，四川同样以15.6%的涨幅位居第一。

此外，江苏、贵州两地涨幅与全国持平。青海、浙江、广东、西藏、陕西、辽宁、河北、天津、吉林、福建、海南、黑龙江、甘肃、内蒙古、上海、新疆、宁夏、北京等18个省份CPI涨幅低于全国。

在31省份中，北京7月CPI涨幅最小，仅有0.7%。国家统计局北京调查总队官网显示，7月，北京鲜瓜果和鸡蛋价格分别下降30.1%和15.0%。非食品价格下降0.3%，影响总指数下降0.29个百分点。其中，飞机票价格下降34.8%，降幅比6月扩大3.4个百分点；汽、柴油价格分别下降16.2%和17.7%。

鸡蛋、猪肉价格未来怎么走？

专家：后期会有下调

7月份，猪肉价格上涨85.7%，涨幅比上月扩大4.1个百分点，国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，随着餐饮服务等逐步恢复，猪肉消费需求持续增加，而多地洪涝灾害对生猪调运产生了一定影响，供给仍然偏紧，此外，由于蛋鸡存栏减少，夏季产蛋率有所下降，鸡蛋价格在连续9个月下降后转涨。

猪肉年内价格走势。来源：农业农村部

民银智库宏观区域研究团队负责人应习文对中新经纬客户端表示，预计年内猪肉价格在整体缓慢下行中仍会有反复。去年我国猪肉产业的自身周期因素叠加非洲猪瘟对供给的严重冲击，造成了猪肉价格的历史最高峰。为此，去年下半年一系列恢复猪肉供给的政策出台，到今年四季度逐步形成产能投放，猪肉的本轮上涨周期开始进入下半段，趋势上会下跌。此外，从需求看，进入秋冬季节，以及四季度密集节假日的到来，肉类需求也会增加。因此总体看未来猪肉价格的逐步恢复还需要一个比较长的过程。

鸡蛋年内价格走势。来源：农业农村部

鸡蛋方面，应习文认为，近期气温升高导致产蛋量下降，以及后期中秋节鸡蛋需求增加，都推动了鸡蛋价格的上涨。预计进入冬季后，随着以上因素的退出，鸡蛋价格的涨势有望趋稳。

北京大学国民经济研究中心主任苏剑接受中新经纬客户端采访时指出，猪肉、鸡蛋价格后期会有下调，涨势不会延续。当前鸡蛋价格上涨有两方面原因，一方面，每年7月左右是鸡的歇伏期，鸡蛋产量低，鸡蛋价格上涨是一个季节性的上涨；另一方面，受猪肉价格上涨带动，猪肉的替代品鸡蛋、牛肉、羊肉等价格均有不同程度的上涨。后期随着猪肉价格的下滑，鸡蛋的价格也会有所下降。

未来CPI还会呈上涨态势吗？

专家：将重回下行趋势

粤开证券首席经济学家、研究院院长李奇霖预测，CPI同比将再次进入下滑通道。8月开始CPI翘尾将明显走弱。猪肉价格继续上涨的空间有限。生猪出栏同比降幅收窄，存栏连续三个季度环比增长。生猪供应好转，在经历6月和7月连续两个月的涨价后，后续猪肉价格继续大涨的可能性不大。南方洪涝影响逐步消退。

应习文分析，展望后几个月，在去年基数大幅上升的情况下，CPI同比增速重新转向回落仍是大概率事件，疫情变化、天气情况与猪肉价格走势仍将是整体CPI下行走势中的波动因素。

交通银行金融研究中心指出，当前CPI涨幅扩大主要是季节性因素导致食品价格波动，随着未来季节性因素减弱，食品价格可能明显回落。8月份之后水灾对农业生产和物流运输的影响将减弱，蔬菜和猪肉价格可能逐渐回落。CPI同比短期反弹后将重回下行趋势，不存在通胀压力。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)