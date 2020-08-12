7月多项金融数据环比回落 货币政策更为“精准导向”

央行11日数据显示，7月人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元，也低于6月的1.81万亿元；初步统计，7月社会融资规模增量为1.69万亿元，比上年同期多4068亿元，但低于6月的3.43万亿元。7月末，广义货币（M2）同比增长10.7%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.6个百分点。

7月新增人民币贷款环比有较大幅度回落，也低于此前的市场预期。东方金诚首席宏观分析师王青表示，7月人民币贷款环比季节性少增，同比则为年内首度少增，“总量适度”政策影响初现。不过，剔除非银贷款后，7月人民币贷款同比仍为多增，显示信贷对实体经济的支持力度并没有明显减弱。中国民生银行首席研究员温彬也表示，从结构上看，7月人民币贷款增长低于预期，但结构有所优化，贷款少增主要源于短期贷款和票据融资的少增，中长期贷款整体不差。

社会融资规模增量环比也有所下降。王青表示，7月社融环比显著少增，除人民币贷款少增外，当月表外票据融资、政府债券和企业债券融资增量也明显不及上月。7月社融同比保持多增，主要原因是投向实体经济的人民币贷款同比多增，以及表外融资大幅少减。

另外，7月M2增速从上月的11.1%回落至10.7%，略低于预期。交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，M2增速下降，主因之一是货币政策由抗疫期间的“紧急”模式切回“稳健”适度的轨道上，流动性调控更强调灵活适度、精准导向，同时注意把握好节奏和优化结构。值得注意的是，7月末，狭义货币（M1）同比增长6.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.4个和3.8个百分点。温彬表示，从M1增速看，7月6.9%的增速创下2018年5月以来的新高，或说明企业资金运用的活跃度提升，经济恢复将持续向好。

王青表示，总体看，7月金融数据或标志着前期金融总量较快扩张过程告一段落。若下半年外部环境未对国内经济复苏产生较大扰动，“总量适度、精准导向”的货币政策将持续推进。这意味着接下来人民币贷款、社融及M2增速将稳中有降。

温彬也表示，货币增速的回调、信贷期限结构的调整、社融增量的放缓，既与趋势性因素有关，也说明了货币政策精准导向逐渐发力，这不仅有利于对实体经济精准纾困，也有利于防范化解金融风险。下阶段，货币政策的重心将从总量宽松转向结构优化，降准、降息的概率降低，结构性货币政策工具的作用将更大程度发挥。继续用好直达实体经济货币政策工具，加大对制造业、中小微企业中长期信贷的支持力度，严控资金空转套利，并提前做好金融风险处置和防范，为经济恢复发展营造安全稳健的货币金融环境。

(责编：李都也(实习生)、李栋)