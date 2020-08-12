7月30家上市券商 营收同比增幅超100%

A股上市券商7月经营业绩相继出炉。数据显示，39家上市券商7月合计实现营业收入486.34亿元、净利润230.44亿元，共有30家券商单月营业收入增幅同比超过100%，16家净利增幅超过100%。在头部券商展现亮眼“成绩单”的同时，中小券商增速同样迅猛。

7月以来，A股市场持续保持高成交额，共有20个交易日成交额突破万亿元，带动券商经纪、自营等业务大幅上涨。随着创业板注册制、新三板精选层、再融资新规等多项改革举措相继落地，股权融资继续保持稳健增长，为券商投行业务提供了强劲动力。

据记者不完全统计，在有同比数据的38家券商中，共有30家单月营业收入增幅同比超过100%，16家净利润增速超过100%。其中，中信证券位居7月营收、净利榜首，实现营业收入65.98亿元、净利润44.43亿元。前7个月中信证券实现营收212.38亿元、累计净利润106.23亿元，是唯一营收超200亿元以及净利润超100亿的上市券商。7月中小券商增长速度同样明显。红塔证券7月营收环比大增512.68%，国联证券、华西证券、长城证券、国金证券7月营收环比均实现翻倍。

光大证券在研报中指出，进入8月，股票日均交易量始终维持在万亿元以上，市场持续处于活跃状态。创业板注册制改革、对经济复苏的信心都有助于推动市场成交量继续保持上升态势。

(责编：李都也(实习生)、李栋)