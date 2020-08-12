人民网>>财经

卡还在，钱没了 你可能被“短信嗅探”了

2020年08月12日08:13  来源：科技日报
 

改装设备伪造基站，拦截信息获取内容，趁人不备实施盗刷，“短信嗅探”犯罪能够悄无声息地掏空你的钱包。

本报记者 张 蕴

近日，河北省唐山市警方捣毁了一个使用“短信嗅探器”流窜作案的电信诈骗团伙。据嫌疑人交待，他们是趁受害人夜间熟睡时，使用“短信嗅探设备”，截取用户手机短信内容。随后，利用各银行、移动支付平台等存在的漏洞，窃取个人账户信息，并通过截取短信验证码，盗刷受害人资金。

据了解，近年来通过这一手段实施诈骗的案例不在少数。

那么，“短信嗅探”是如何在受害人毫无知觉的情况下发生的？应当如何消除手机被“嗅探”的风险？对此，记者采访了业内专家，扒一扒“短信嗅探器”的真面目。

利用“短信嗅探” 无需接触手机即可拦截短信

想明白“短信嗅探”的原理，需要先了解短信传输的过程。北京理工大学计算机网络及对抗技术研究所所长闫怀志介绍，短信是一种电信服务业务，可分为点对点短信和小区广播短信两种类型。其中，点对点短信传输是利用信令和信道来进行简短信息的传送，可在手机之间或从电脑端向手机发送信息。

“当别人给你发短信时，该短信作为小型数据包，会先通过短信业务中心发送至你手机信号所在范围内的基站，再由基站将该短信发送至你的手机。由此可知，基站在短信传输中发挥着至关重要的作用。”闫怀志介绍。

“短信嗅探”是一个怎样的过程？闫怀志解释说，“短信嗅探”其实是通过伪基站等特殊设备，对特定信号范围内的手机号码和数据信息进行采集和拦截，该过程并不会对手机产生物理接触。

不法分子可以在伪基站范围内获取到用户收到的所有短信，而用户却毫无知觉。

360未来安全研究院相关专家表示，不法分子一般会用一部改装手机连接笔记本电脑作为伪基站，其功率在几十瓦左右，覆盖范围在500米到三四千米。这种设备启动后，能够伪装成2G基站发送信号，干扰和屏蔽在其覆盖范围内的用户手机的4G信号，“嗅探”扫描周围的手机用户，将附近的手机“吸附”到这台设备上。

由于2G网络存在单向鉴权的漏洞，只有网络对用户手机的鉴权认证，用户手机无法识别出基站真伪，只能进行回应，这样伪基站就可以获得用户手机的IMSI（国际移动用户识别码，在所有蜂窝网络中均具有唯一性），可以向其发送短信并拦截收到的短信。

其后，不法分子就会通过窃取到的短信内容获取目标手机的短信验证信息，然后通过登录其他一些网站进行“撞库”（即多个数据库之间碰撞），试图将机主的身份信息匹配出来，包括身份证、银行卡号、手机号、验证码等，继而在一些小众的便捷支付平台开通账号并绑定事主银行卡，冒充事主消费或套现，从而盗取事主银行卡资金。

2G网络便于犯罪 不法分子改装伪基站强制手机降网

据了解，“短信嗅探“技术大多数是在2G网络下实现，据360未来安全研究院相关专家介绍，原因是在4G网络中已经实现了双向鉴权，手机用户也可以对网络进行鉴权，这样伪基站就很容易被识别而难以“欺骗”用户的手机。但随着5G时代的到来，犯罪分子又是如何利用2G网络来实施犯罪的呢？

闫怀志表示，2G网络之所以会被用来犯罪，是因为2G通道下的短信内容是无加密传输的，攻击者很容易劫持并迅速解析。3G之后，数据的通信安全性大大增强，显著提升了攻击者破解短信内容的难度。因此，不法分子会通过“强制降网“的方式来强迫用户手机从4G、5G被动转向使用2G网络。

“具体的做法就是通过特殊电磁设备实现通信信号干扰、压制或令信号质量不佳，无法实现4G、5G等高质量通信，转而启动最基本的2G通信模式，从而实现通信信号降频和强制降网。这个过程本身从技术上实现并不复杂，因此攻击者经常使用。”闫怀志称。

此类犯罪中,摩托罗拉C118型号手机反复被提及，它又是为什么被不法分子选中呢？记者了解到，这款手机是2006年上市的2G手机，仅有短信和通话等基础功能，目前的价格十分便宜，网络售价还不到30元。据360未来安全研究院相关专家介绍，这款手机具有较高的兼容性，在软件上易于改装，经过简单的电路改造与配置,再与电脑连接妥当，便可实现短信拦截。

闫怀志认为，实施“短信嗅探”不法行为的核心和前提是拥有非法的“短信嗅探”装置，而实现这种装置的重要技术手段之一就是2G手机改造，因为手机具有收发天线和处理电路，自身就是较为完善的通信节点，技术上天然具有改造成为伪基站等“嗅探设备”的可能。

已成黑色产业链 专家支招保护自身财产安全

此前有媒体报道，在河南郑州、新乡等地多个小区的居民半夜同时遭遇了“短信嗅探”，这些居民绑定手机支付平台的银行卡一夜之间被刷爆，受害用户的覆盖范围达到了方圆3公里。

据了解，线上兜售“嗅探设备”、线下交易、远程指导犯罪，已经成为了一条黑色利益链。更可怕的是，购买“嗅探设备”，非法卖家还会赠送通过各种非法渠道搜集来的个人信息材料。还有一种更高级的个人信息，就是银行卡号、开户行，甚至还包括银行卡密码。

那么，“短信嗅探”真的防不胜防吗？

闫怀志认为，首先运营商应当提供高质量的4G/5G通信网络，最大限度减少手机主动降网的需求及可能性，这有助于规避短信被劫持的风险。另外，从用户角度来说，发现手机短信验证码发送频繁或来路不明可采取关机、启动飞行模式、移动位置等应对措施；发现手机突然变回2G，应提高警惕。

同时，360未来安全研究院相关专家建议，用户可以向运营商申请开通VoLTE功能，使数据和通话都只能在4G网络传输，而不会在通话过程中回落到2G；如果用户手机支持，也可以在网络设置中，将手机网络模式选为“LTE only”，即只支持4G网络。

“对于大额资金的个人银行账户，建议不开通短信验证转账功能，而小额资金账户短信验证码支付功能应设置每日、每笔支付限额；在应用App和网址支付时增加用户身份验证措施，选择多种支付方式组合的形式，尽可能增加安全性。”360未来安全研究院相关专家补充说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved