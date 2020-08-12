2020（第十六届）中国广告论坛在吉林长春圆满举办

2020年7月30-31日，以“后疫情时代——广告与品牌之变局”为主题的2020(第十六届)中国广告论坛在吉林长春召开。

历经上半年的各种云上会议，这是中国广告协会在这个特殊的年份召开的首场大规模线下行业盛会，围绕“后疫情时代—广告与品牌之变局”主题，携手行业专家一起，为后疫情时代广告行业的发展贡献可循可鉴的深入洞察，寻找解决问题的可行之道。

在7月30日的论坛开幕式上，国际广告协会全球副主席、中国广告协会会长张国华首先致辞。张国华说，广告是经济的晴雨表，这样规模的线下广告论坛的召开，意味着广告活动的全面重启，更标志着经济活动的全面重启。因此，虽然今年的广告论坛比起往年晚了几个月，但它有着特殊的意义。

张国华表示，疫情之后，很多销售行为、消费习惯有了巨大的改变。例如，疫情期间线上活动较平时急剧增多，疫情过后，广告品牌营销如何去适应这种变化?找到更好的渠道，更好的方式?此次论坛将围绕这些问题展开探讨。

国际广告协会全球副主席、中国广告协会会长张国华

吉林省市场监督管理厅副厅长刘景平在之后的致辞中表示，以创新驱动为代表的新经济时代和新消费时代已经来临，中国广告业面临了前所未有的行业变化和机遇。但在中国经济下行的压力下，广告产业仍然表现出十分的活跃力。吉林省省委省政府高度重视广告业的发展，为吉林省广告业高质量发展营造了良好的发展环境。

吉林省市场监督管理厅副厅长刘景平

随后，国家市场监管总局广告监管司副司长孙延峰做了主题演讲。孙延峰表示，广告业是文化产业和现代服务业的重要组成部分，不仅是独立的国民经济行业，还是市场经济的晴雨表。在后疫情时期，广告业应更加清醒地认识到面临的机遇和挑战，应当把握广告业的导向、经济、文化、社会特征，寻找后疫情时期广告业的发展思路。

国家市场监管总局广告监管司副司长孙延峰

著名经济学家、北大国发院院长姚洋紧接着分析了后疫情时代宏观经济环境及市场发展趋势，为如何实现经济增长，提供清晰的风向标。

7月30日上午的“后疫情时代：广告与品牌的发展趋势”环节探讨了后疫情时期的宏观经济形势、消费和广告业市场走势，思考行业如何在黑天鹅事件后如何采用前瞻视野把握方向，寻求突围，重建行业信心，实现高质量发展。

国际广告协会全球副主席、中国广告协会会长张国华分享“抗击疫情”及后疫情时代公益广告的价值。他认为一个好的公益广告，其传播的效果比商业广告还要好，对于品牌的提升也有着非常好的效果。随后，张国华和中国传媒大学学术委员会副主任、博士生导师、国家广告研究院院长丁俊杰，中国信通院泰尔终端实验室移动安全团队负责人、移动安全联盟秘书长杨正军，中国信通院泰尔终端实验室副总工李传峰共同参与了中国广告协会和国家信通院联合组建的互联网广告实验室的揭牌仪式。

7月30日下午，《后疫情时代——广告与品牌创新》论坛应约到来，着重探讨了品牌主如何在后疫情时期拥抱新产业、新技术、新入口与新路径，建立全新的合作模式和行业形态。

中国广告协会副会长、中国广告协会学术委员会副主任陈岩首先登台发布《2019年中国广告市场报告》并分享了部分重点内容。报告指出，2019品牌传播呈现出品牌化、协同化、圈层化、内容化四个主要特点。紧接着，央视市场研究(CTR)总经理助理、媒介智讯总经理、CTR媒体融合研究院执行副院长赵梅发布了《2020中国广告市场趋势》。

7月31日上午，论坛以“后疫情时代：广告与品牌建设”为主题，对于企业如何构建品牌价值进行了具体案例的分享与实操层面的探讨。

在“营销品牌新生态”环节，吉广品牌首席策略官王瑶，吉林省动影传奇影视制作有限公司创始人传奇老董做了主题演讲。

在“社会化营销”环节，尼尔森中国区副总裁龚毅首先上台发布了由中国广告协会、抖音、尼尔森、新榜联合推出《抖音KOL半年榜单》并做了详细解读。随即龚毅与巨量星图运营负责人丁晓方，量子云总编辑刘甜，新榜COO李建伟，众信品牌管理机构董事长黄海南围绕“短视频营销如何做到‘货真价实’”做了圆桌讨论，探讨在短视频越来越重要这一市场趋势下，应当如何利用流量和短视频实现全链条的商业化传播，并进一步带来品效合一。

在本届论坛上，嘉宾们围绕主题，发表了各自对于后疫情时代下广告和品牌的思考和见解。参会人员对于能够在疫情后参加这样一场线下的广告盛宴并得到业界精英和学者的专业分享感到十分开心，给予了高度评价。

(责编：李都也(实习生)、李栋)