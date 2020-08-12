“技能中国行”活动走进山西 搭建技术技能交流平台

人民网北京8月12日电 （记者林露）为贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚工作的决策部署，8月11日至13日，“技能中国行2020——走进山西”活动在山西省大同市举行。此次活动与全国扶贫职业技能大赛相结合，旨在助力脱贫攻坚工作，在积极宣传展示新时期产业工人的劳动成果和创造价值的同时，搭建技术技能交流平台，推动贫困地区群众学习技能、掌握技能，实现以技能促就业、助脱贫，在全社会营造尊重劳动、崇尚技能的良好氛围。

此次活动设置技能中国行活动专题展区，分为国家展示区和17个省（区、市）展示项目交流区，搭建了展示成果、相互交流、切磋技艺的平台。国家展示区集中展示了习近平总书记关于技能人才的重要指示、党和国家关于技能人才的重要政策、世界技能大赛及我国参赛情况介绍，国内大赛、高技能人才表彰、技能中国行相关情况介绍；省（区、市)展示项目交流区带来了包括陕西安尔康毛绒玩具、河南漯河面塑、黑龙江三皮文化等具有民族和地方特色的技能展示。

与此同时，技能中国行活动结合电工、钳工、钢筋工、砌筑工、家政服务员、餐厅服务员、西式面点师、电子商务师等8个大赛项目，组织各项目裁判长在赛后开展有针对性的技术点评，与来自全国的裁判员和选手交流成果、分享经验。

“技能中国行”活动由人力资源和社会保障部主办。活动自2013年启动以来，先后走进天津、重庆、上海、山东等19个省（自治区、直辖市）和中国兵器工业、中国石油两家中央企业。自2019年起，技能中国行活动聚焦脱贫攻坚工作，向贫困地区特别是“三区三州”等深贫地区延伸，先后走进山西天镇、青海（海西）、四川（凉山）等地区。

2020年技能中国行标识公布，该标识通过面向全社会征集产生。标识主体图形部分采用抽象化方法表现工业制造中最典型最有代表性的机械元件齿轮，齿轮是力量、合作、技术的代表性符号之一。从俯视角度上看，图形为立体化由下往上螺旋上升的楼梯，寓意攀登技能高峰需要一步一阶地扎实前进。图形共有九块色板，意为“九州”，代表中国，同时也表示中国行活动作为技能展示交流的平台，模块和形式丰富多样。图形色板由轮廓线勾勒，同时为“手点赞”的抽象图形，表达了好、棒的意思。

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