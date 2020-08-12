杨鹏飞：加快数据要素资源与产业发展融合 

人民网广州8月12日电（许维娜）12日，以“鲲鹏展翅 无限未来”为主题的广东鲲鹏生态伙伴大会在广州召开。会上，多位政府嘉宾、行业精英、学术专家等鲲鹏产业上下游伙伴齐聚一堂，凝聚共识，共同探讨计算产业助力粤港澳大湾区高质量发展的新思路、新观点和新路径。

广东省政府副秘书长、政务服务数据管理局局长杨鹏飞致辞。（人民网 魏青成摄）

广东省政府副秘书长、政务服务数据管理局局长杨鹏飞在致辞中表示，当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展的新阶段，努力实现关键核心技术自主可控这一目标，离不开自主可控的算力基础和成熟的国产计算产业生态。

“广东拥有全国规模最大的软件产业和完善的基础芯片配套产业，应用创新基础丰富，人才和关键技术储备雄厚。”杨鹏飞表示，华为集团推出的鲲鹏技术架构以及产业生态圈快速发展壮大，目前基于鲲鹏架构的计算产品已经在政务服务、公安、金融、交通、通信等领域加速推广应用，为我省信息技术应用创新，探索建立国内计算产业标准做出了重大贡献。

“下一步，广东将加快数据要素资源与产业发展融合，推动技术创新与产业转型升级互促共进。”杨鹏飞说。

杨鹏飞指出，希望参会企业秉持开放共赢的理念，加强合作，积极参与国内计算产业生态建设，进一步拓展基于鲲鹏体系软硬件生态体系，形成创新和发展合力，在新一轮数字经济和信息社会建设发挥应有作用。

以下为杨鹏飞致辞全文：

大家上午好！

非常高兴参加今天在这里举办的广东鲲鹏生态伙伴大会。我代表省政府，对出席本次大会的各家企业，多年来坚持不懈走自主创新发展道路所取得的丰硕成果，表示衷心的祝贺！

当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展的新阶段。努力实现关键核心技术自主可控，是我们牢牢掌握创新主动权、发展主动权的核心要求。实现这一目标，离不开自主可控的算力基础和成熟的国产计算产业生态。

广东拥有全国规模最大的软件产业和完善的基础芯片配套产业，应用创新基础丰富，人才和关键技术储备雄厚。在这之中，华为集团作为领军企业，立足广东，服务全国，推出的鲲鹏技术架构以及产业生态圈快速发展壮大，目前基于鲲鹏架构的计算产品已经在政务服务、公安、金融、交通、通信等领域加速推广应用，为我省信息技术应用创新，探索建立国内计算产业标准做出了重大贡献。

按照省政府部署要求，广东下一步将加快数据要素资源与产业发展融合，推动技术创新与产业转型升级互促共进。鲲鹏生态适逢其时，将大有可为。希望今天参会的企业秉持开放共赢的理念，加强合作，积极参与国内计算产业生态建设，进一步拓展基于鲲鹏体系软硬件生态体系，形成创新和发展合力，在新一轮数字经济和信息社会建设发挥应有作用。

我省将始终秉承创新、开放、合作的思路，诚挚欢迎更多优秀企业和创新创业团队来广东参与产业生态建设，与我们携手打造我国新一代信息技术和计算产业发展新引擎。

最后，预祝本次大会取得圆满成功！谢谢大家！

(责编：许维娜、夏晓伦)