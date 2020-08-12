黄跃珍：与生态伙伴共建“鲲鹏+昇腾”计算产业生态

人民网广州8月12日电（许维娜）12日，以“鲲鹏展翅 无限未来”为主题的广东鲲鹏生态伙伴大会在广州召开。会上，多位政府嘉宾、行业精英、学术专家等鲲鹏产业上下游伙伴齐聚一堂，凝聚共识，共同探讨计算产业助力粤港澳大湾区高质量发展的新思路、新观点和新路径。

广州无线电集团总经理、广电运通董事长黄跃珍发表致辞。（人民网 魏青成摄）

广州无线电集团总经理、广电运通董事长黄跃珍在致辞中表示，广州无线电集团、广电运通将秉承国家战略，与生态伙伴共建“鲲鹏+昇腾”计算产业生态，助力广州、广东乃至中国新一代信息技术产业的加速发展，为数字基建，为产业链供应链的现代化，贡献更大力量。

“广东省是中国电子信息产业第一大省，电子信息制造业产值超过4万亿，连续29年位居全国首位。”黄跃珍介绍，其中，软件产业规模接近1.2万亿，已连续多年全国领先，具有坚实的产业基础和广阔的市场空间。

黄跃珍指出，今年3月，广州无线电集团有限公司与华为技术有限公司签署合作协议，携手共建广州“鲲鹏+昇腾”产业生态，加快推动数字基建。目前，已完成广电鲲鹏服务器整机集成研发及相关适配认证，现已在广电运通产业园正式投产下线，一期产线年规划产能3万台。

他总结了推进鲲鹏产业健康成长的两方面趋势：

第一，在研发及应用推广方面，围绕“广电鲲鹏”战略布局，结合AIoT算力发展，持续加强广电运通广州“鲲鹏+昇腾”生态创新中心与华为公司合作，快速开展主板研发、技术培训、适配认证，积极推进“广电鲲鹏”生态合作及市场推广。

第二，在生产制造方面，投资建设“广电鲲鹏”智能设备制造基地。今年7 月 11 日，位于广州市黄埔区中新知识城，占地 99 亩，建筑面积约19.8 万平方米的广电运通新一代 AI 智能设备产业基地已正式奠基动工，该基地将承担起广电鲲鹏服务器整机量产的任务，为我们提供强大的产能支撑。

以下为黄跃珍致辞全文：

大家早上好！

为深入贯彻中央关于推动新基建的决策部署，我们齐聚广东、凝聚共识，共同探讨计算产业助力粤港澳大湾区高质量发展的新思路、新观点和新路径。我谨代表广东软件行业协会、广东省信息技术应用创新联盟和广州无线电集团向各位领导、嘉宾莅临现场，表示热烈欢迎与衷心感谢！

广东省是中国电子信息产业第一大省，电子信息制造业产值超过4万亿，连续29年位居全国首位；其中软件产业规模接近1.2万亿，已连续多年全国领先，具有坚实的产业基础和广阔的市场空间。

广州无线电集团是一家以“高端高科技制造业、高端现代服务业”为战略定位的多元化产业集团，企业历史最早可追溯至1956年，是我国最早部署的军工电子骨干企业之一，现拥有国家重点软件企业2家、国家火炬计划高新技术企业3家，高新技术企业51家，控股广电运通、海格通信、广电计量、摩诘创新、汇通金融、像素数据6家公众公司，参股金浦钛业、神州控股、广州银行、广哈通信4家上市公司，参股航天检测等新三板挂牌公司，发展了各层级子公司超过180家。

广电运通 “致力于成为领先的行业人工智能解决方案提供商”，专注于智能金融、智能安全、智能交通、智能便民四大领域，以应用场景建设为先导，打造了多个具有核心竞争力的解决方案和科技产品，目前智能金融装备解决方案已进入全球80多个国家和地区，服务1200多家银行客户，连续十年位居中国市场销售占有率首位，综合实力排名全球前4强，自主研发的人工智能核心平台aiCore system持续完善，人脸识别、指静脉、智能视频等基础技术多点突破，着力推动建设的“智能终端+大数据”产业格局全面形成，企业综合竞争力不断提升。

今年3月，广州无线电集团有限公司与华为技术有限公司签署合作协议，携手共建广州“鲲鹏+昇腾”产业生态，加快推动数字基建。目前，双方精诚合作，高效推进，已完成广电鲲鹏服务器整机集成研发及相关适配认证，现已在广电运通产业园正式投产下线，一期产线年规划产能3万台。

今天举行的广东鲲鹏生态伙伴大会，旨在加强生态合作伙伴协作互动，展示产业生态成果。我们将秉承“优势互补、合作共赢”的原则，推进鲲鹏产业健康成长：

一是在研发及应用推广方面，围绕“广电鲲鹏”战略布局，结合AIoT算力发展，持续加强广电运通广州“鲲鹏+昇腾”生态创新中心与华为公司合作，快速开展主板研发、技术培训、适配认证，积极推进“广电鲲鹏”生态合作及市场推广。

二是在生产制造方面，投资建设“广电鲲鹏”智能设备制造基地。今年7 月 11 日，位于广州市黄埔区中新知识城，占地 99 亩，建筑面积约19.8 万平方米的广电运通新一代 AI 智能设备产业基地已正式奠基动工，该基地将承担起广电鲲鹏服务器整机量产的任务，为我们提供强大的产能支撑。

未来，广州无线电集团、广电运通将秉承国家战略，与生态伙伴共建“鲲鹏+昇腾”计算产业生态，助力广州、广东乃至中国新一代信息技术产业的加速发展，为数字基建，为产业链供应链的现代化，贡献更大力量！最后，再次感谢省委省政府、市委市政府的坚强领导，感谢华为公司、广东电信、佳都新太、北明软件、利通科技等单位的全力支持！

预祝今天论坛圆满成功！同时祝各位身体健康，工作顺利，合作愉快！谢谢！

(责编：许维娜、夏晓伦)