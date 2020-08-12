侯金龙：华为致力于构建万物互联的智能世界

人民网广州8月12日电（许维娜）12日，以“鲲鹏展翅 无限未来”为主题的广东鲲鹏生态伙伴大会在广州召开。会上，多位政府嘉宾、行业精英、学术专家等鲲鹏产业上下游伙伴齐聚一堂，凝聚共识，共同探讨计算产业助力粤港澳大湾区高质量发展的新思路、新观点和新路径。

华为公司高级副总裁、云与计算BG总裁侯金龙发表致辞。（人民网 魏青成摄）

“华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。”华为公司高级副总裁、云与计算BG总裁侯金龙在致辞中表示，以云、AI和5G为代表的新ICT技术使能千行百业，提升生产效率，带来产业转型和智能升级，尤其给经济增长、就业、健康医疗、教育、环境保护等方面带来的十分巨大的改变。

“经过与客户、产业伙伴近一年的共同努力，整个鲲鹏计算产业取得了长足进展。”侯金龙指出，在通用计算方面，华为坚持“硬件开放、软件开源、使能合作伙伴”的策略，推动鲲鹏计算产业的发展。在硬件开放方面，截至今年7月底，已与全球12家整机厂商达成合作，推出自有品牌的服务器及PC产品。在软件开源方面，华为先后开源了openEuler操作系统、openGauss数据库、数据虚拟化引擎等产品。

据他介绍，“华为已联合产业伙伴在全国各地如广州、深圳，成立了18个鲲鹏生态创新中心，共同持续创新，为鲲鹏计算产业提供坚实的技术基础。”

“广东是中国第一经济大省，这里有领先的政务、交通等基础设施，有先进的金融和制造企业，有一流的高校、医院。”侯金龙表示，广东有着这些天然的优势，华为愿与客户、伙伴共同努力进一步推动建设，加速数字经济的发展。

此外，侯金龙强调，华为云与计算业务致力于让云无处不在，让智能无所不及，共建全场景智慧。通过云、AI、5G的应用落地，提升数字经济与实体经济的融合发展，为推动广东数字经济发展再上新台阶提供强力支撑。

“华为将与各行业伙伴一起，构建繁荣的产业生态圈，支持更多客户和伙伴具备全球领先的数字化能力。” 侯金龙说。

以下为侯金龙致辞全文：

很高兴代表华为公司参加广东鲲鹏生态伙伴大会，衷心感谢广东省及广州市各级政府部门、广大客户、合作伙伴对我们长期的支持、信任和帮助！

华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。进入数字经济时代，数据成为新的生产资料，算力成为新的生产力，云、AI和5G成为先进生产工具。以云、AI和5G为代表的新ICT技术使能千行百业，提升生产效率，带来产业转型和智能升级，尤其给经济增长、就业、健康医疗、教育、环境保护等方面带来的十分巨大的改变。

去年我们首次发布了整体的计算战略，通过基础研究、技术探索和工程实现的持续创新，推动计算架构多样性发展，提供通用计算、AI计算和边缘计算。在通用计算方面，我们坚持“硬件开放、软件开源、使能合作伙伴”的策略，推动鲲鹏计算产业的发展。经过与客户、产业伙伴近一年的共同努力，整个鲲鹏计算产业取得了长足进展。

在硬件开放方面，截至2020年7月，已经与全球12家整机厂商达成合作，推出自有品牌的服务器及PC产品。在软件开源方面，我们先后开源了openEuler操作系统、openGauss数据库、数据虚拟化引擎等产品，麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件所等6家操作系统软件提供商发行了基于openEuler的商用版本操作系统。

此外，我们联合产业伙伴在全国各地例如广州、深圳，成立了18个鲲鹏生态创新中心，共同持续创新，为鲲鹏计算产业提供坚实的技术基础。

算力是新型数字基础设施的引擎，计算产业是国民经济发展的科技基础。华为计算业务致力于成为新型基础设施的算力底座，提供充裕、经济、安全、可持续性的算力。

我们期待与各方生态伙伴相聚一堂，共商共议推动广东数字经济发展，持续建设数字经济强省。

在软件领域，华为已与广州、深圳、珠海签订了鲲鹏合作协议，分别落地了鲲鹏生态创新中心。在广东区域，已有100多家ISV软件伙伴展开鲲鹏适配，已完成解决方案兼容性适配的应用达到300多个，证书已放入华为云鲲鹏社区公共平台，相关适配认证全国通用。北明、利通、长亮、佳都等广东几十家行业龙头ISV企业，在智慧城市、智慧政务、智慧交通、智慧金融等领域基于鲲鹏开发解决方案，已在全国开展相关市场工作。在硬件领域，华为与广电运通合作，持续推动服务器整机的制造与应用。

不仅如此，在广州市的生态建设工作中，2019年12月广州市与华为技术有限公司签署了“鲲鹏+昇腾”产业战略合作协议，有力推动了广州技术创新及人工智能、大数据、区块链等新一代信息技术产业实现高质量发展；2020年3月，无线电集团与华为签订合作协议，共同推进广州“鲲鹏+昇腾”计算产业发展；2020年5月，广州省及市领导揭牌广州创新中心暨通用软硬件适配测试分中心。未来，该中心将充分发挥带动作用和乘数效应，助力广州数字新基建发展三年行动计划加速落地，形成具有全球竞争力的计算产业集群，为四个“出新出彩”做出重要贡献。

广东是中国第一经济大省，这里有领先的政务、交通等基础设施，有先进的金融和制造企业，有一流的高校、医院。利用这些优势，我们愿与客户、伙伴共同努力进一步推动建设，加速数字经济的发展。华为云与计算业务致力于让云无处不在，让智能无所不及，共建全场景智慧。通过云、AI、5G的应用落地，提升数字经济与实体经济的融合发展，为推动广东数字经济发展再上新台阶提供强力支撑。在广东省委省政府的指导下，华为将与各行业伙伴一起，构建繁荣的产业生态圈，支持更多客户和伙伴具备全球领先的数字化能力。

再次感谢现场的各位嘉宾及媒体朋友，祝本次大会圆满成功！

(责编：许维娜、夏晓伦)