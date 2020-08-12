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预计“拼”出2亿笔订单 11万款最新农货上线拼多多“农货节”

2020年08月12日14:28  来源：人民网-财经频道
 

农业农村部的数据显示，今年上半年，我国夏粮产量达2856亿斤，创历史新高。在疫情防控常态化的背景下，“三农”的压舱石作用进一步增强，牢牢端住了14亿国人的饭碗，为经济社会发展大局稳定提供了有力支撑。

为助力农产区丰产又丰收，在农业农村部的指导下，8月11日，中国最大的农产品上行平台拼多多正式开启第二届“农货节”。

活动期间，平台将针对打标农产品及农副产品施行不限量补贴，覆盖SKU超过11万款。用户通过首页“限时秒杀”“百亿补贴”等入口，以及搜索“拼农货”等关键词，均可进入相关专场。

针对部分“三区三州”产区以及此前受洪灾影响的产区，平台将联合新农商实施优先收购，并通过“限时秒杀万人团”等流量引擎，帮助农户实现包销增收。

拼多多方面表示，平台共有7万多家包括农户、新农商等在内涉农商家参与本次“农货节”，预计将为农产区带来超过2亿笔订单。

8月11日，在农业农村部的指导下，拼多多正式开启第二届“农货节”，预计将为农产区带来超过2亿笔订单。

百亿补贴全面覆盖“米袋子”“菜篮子”

去年，拼多多首次举办“农货节”，带动五百多个农产区售出1.1亿笔订单。今年“农货节”期间，平台的特色农产区覆盖面积将进一步扩大，包括会理石榴、大荔冬枣、运城苹果、潍坊嫩姜等全国各产区的尖货，均将通过产地直发的方式，直连平台逾6亿消费者。

为满足用户“买得更多、吃得更好”的需求，“农货节”期间，拼多多“百亿补贴”将针对水果生鲜、农副产品、肉禽蛋类等民生用品实施常态化补贴，苹果、芒果、冬枣等需求量大的水果，用户的到手价将同比降低40%至60%。

“疫情加速了国民的消费习惯向线上转移，用户的网购需求逐渐向全品类覆盖，农产品是最大的增长点之一。”拼多多新农业农村研究院副院长狄拉克表示，“因此，我们的‘百亿补贴’也随之调整，全面覆盖‘米袋子’‘菜篮子’，在确保农户增收的同时，帮助平台用户全方位省钱。”

据悉，“农货节”期间，平台针对初级农产品的单笔最高补贴可达30元，针对农副产品的单笔最高补贴超过200元。

此外，在“三区三州”等部分深度贫困地区，以及湖北、江西、安徽等受汛情影响严重的农产区，拼多多将联合新农商实施供给端优先收购，需求端补贴包销的模式，助力当地农户增产增收。平台用户通过“农货节暖心专场”以及“限时秒杀万人团”等多个入口，均可购买实惠优质的“三区三州”顶尖好货。

农产品交易额连续5年保持三位数增长

今年以来，面对疫情对农产区产生的冲击，农业农村系统围绕“六稳”“六保”有效应对风险挑战，实现了农产品的稳产保供。农业农村经济的良好发展态势，为国民经济和社会发展提供了有力支撑，也为拼多多等新型涉农主体创造了稳定发展的契机。

在四川大凉山石榴产区，95后“空姐”何爽返乡创业，通过拼多多实现销售额超3000万元，带动当地一批农户致富。“农货节”期间，将有超过7万的涉农商家参与本次活动。

“今年以来，平台各项涉农数据均创历史新高。一季度，平台新增涉农商家超过27万，接近去年全年新增数量。”狄拉克表示，“供给和需求的稳定增长，使得我们有能力进一步发挥模式和技术创新的优势，让用户得到更多实惠、农户获得更多收入。”

据悉，自创立以来，拼多多的农产品交易额连续5年保持三位数增长，于2019年发展成为中国最大的农产品上行平台。其间，拼多多以需求为导向，探索出了“农地云拼”的农产品上行模式，将农产品由“产销对接”升级为“产消对接”。

受益于中国农业提供的广阔腹地，拼多多的农产品交易额连续5年保持三位数增长，于2019年发展成为中国最大的农产品上行平台。

“农地云拼”模式下的“产消对接”，推动一批有能力的农民成为了直接服务全国消费者的新农商，传统的经销商则下地成为新农民，以确保农产品的标准化和品质化生产，实现长效发展。

“农货节”期间，拼多多将根据不同产区的特点，推出“新鲜速达”“食在当季”“吃遍中国”等多个专区。用户可以通过上述专区，纵览全国各地的尖货美食。

在“农地云拼”模式的带动下，农民成为新农商，农商下地成新农民，农业成了有奔头的产业。

“‘农货节’是拼多多下半年最重要的系列活动之一，将为平台的进一步发展提供更多数据和信息。”狄拉克表示，在“农货节”的需求数据基础上，拼多多将重点启动农产品品牌化工程，实践规模化的农产品品牌化培育体系，以提升农业产业附加值。

“作为起家于农业的新电商平台，拼多多是党和国家‘三农’政策方针的受益者。没有中国农业提供的广阔腹地，拼多多不可能走到今天。”狄拉克表示，“未来5年内，拼多多将投入至少500亿元，支持农业的现代化发展，努力为中国的‘三农’事业贡献微薄之力。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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