杨军：推动信息产业实现突破性、生态化发展

人民网广州8月12日电（许维娜）12日，以“鲲鹏展翅 无限未来”为主题的广东鲲鹏生态伙伴大会在广州召开。会上，多位政府嘉宾、行业精英、学术专家等鲲鹏产业上下游伙伴齐聚一堂，凝聚共识，共同探讨计算产业助力粤港澳大湾区高质量发展的新思路、新观点和新路径。
广东省科技厅副厅长杨军发表主题演讲。（人民网 魏青成摄）
广东省科技厅副厅长杨军发表主题演讲时表示，通过“硬件开放、软件开源、使能合作伙伴”的战略，联合中国基础软硬件生态合作伙伴，致力于打造多样化算力、建立自主创新的IT技术生态体系。具有重要的典型示范作用和代表意义，有助于助推国产信息安全建设进程，提升信息产业自主可控能力。
“广东作为制造大省和芯片设计大省，应用场景丰富，在此之际，有基础也有责任在提升国产自主可控能力上发挥更大的作用。”杨军指出，危机中往往也蕴藏着机遇，一方面在需求量最大的中低端芯片市场，国产能力具备一定的匹配度，前沿领域拥有与发达国家共同追逐的机会。另一方面，终端产品强烈的自主可控需求，倒逼集成电路及工业软件等科技创新快速演进，国产软硬件迭代试错机会得以大幅增多。
“新时期，科技和产业外部环境日益严峻复杂，广东省更应注重长远布局和短期突破的有机协同，推动信息产业实现突破性、生态化发展。”在杨军看来，要从四方面助推新一代信息技术发展：一要纵深推进重大科技技术攻关。二要构建多层次的创新平台载体体系。三要集聚高端智力资源。四要完善产业创新生态。
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