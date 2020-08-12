华丽高速项目技术成果通过评审专家组鉴定

人民网北京8月12日电 （记者乔雪峰） 近日，“滇西山岭复杂条件下高速公路桥隧工程施工关键技术研究与应用”通过了北京市住房和城乡建设委员会的评审专家组鉴定。

据了解，本项成果由中建一局华北公司和中建市政公司联合研发，依托国家高速公路网G4216华坪至丽江高速公路（简称“华丽高速”）第14合同段和第15合同段总结形成。两个合同段均采用双向四车道设计，路线全长12.16km，其中特长隧道1条、桥梁12座，特大桥2座，路基4段，桥隧占比75%，是典型的山岭地区高桥隧比路段。

“滇西山岭复杂条件下高速公路桥隧工程施工关键技术研究与应用”以解决项目建造过程中的实际问题为出发点，总结了滇西山岭复杂条件下高速公路桥隧工程在各个施工阶段的关键技术，探索研究形成了隧道不良地质超前地质预报技术、岩溶构造区隧道建成段特大涌水处置技术、大纵坡台阶型公路工程绿色智慧梁场建造与预制技术、无剪力键高荷载钢抱箍钢管桩+贝雷梁组合高支架现浇施工技术、长距离大纵坡T梁安装架设施工技术等5项创新技术，节约了施工成本，提高了施工效率，保障了施工安全，为项目工程实施带来了良好的经济、社会、环境效益。

针对复杂多变的隧道地质条件，创新应用了TST超前地质预报技术，有效降低了预报误差，缩短了预报的时间，节约了施工成本，提高了施工效率。针对富水岩溶构造区特大涌水地质灾害，提出了暗河用水处置、破碎带用水治理的方法，保障了隧道施工和运维安全。创造性地提出了台阶型梁场，解决了大纵坡梁场建设问题，同时研发应用了可周转台座、自动喷淋养护系统、智能张拉压浆系统等关键技术。针对山岭地区覆盖层厚、地基差等特点，研发了无剪力键钢抱箍+贝雷梁组合支撑体系。研发了运梁车自平衡和智能刹车系统，优化了架桥机纵移轨道制动装置，成功解决了大纵坡T梁运架难题。

据了解，当前契合滇西复杂山岭地区公路桥隧施工中的一些关键技术还未解决，有很大的程度上还在依靠经验摸索施工，华丽高速项目通过探索研究总结形成滇西山岭复杂条件下高速公路桥隧工程施工关键技术，可为后续类似工程提供借鉴和指导，具有良好的推广和应用价值。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)