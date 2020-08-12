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陈赛伦：构建自主可控、高性能和易扩展计算体系

2020年08月12日17:11  来源：人民网-财经频道
 

人民网广州8月12日电（许维娜）12日，以“鲲鹏展翅 无限未来”为主题的广东鲲鹏生态伙伴大会在广州召开。会上，多位政府嘉宾、行业精英、学术专家等鲲鹏产业上下游伙伴齐聚一堂，凝聚共识，共同探讨计算产业助力粤港澳大湾区高质量发展的新思路、新观点和新路径。

广东电信企业信息化事业部总经理陈赛伦发表主题演讲。（人民网 魏青成摄）

广东电信企业信息化事业部总经理陈赛伦在发布主题演讲时表示，中国电信集团在今年提出了“云改数转”战略，旨在加强我们综合智能信息化服务的能力，为客户提供更优的产品和服务，持续创造更大价值。其中，中间连接和计算是中国电信重要的一个核心能力。

“我们在制定广东电信计算发展的战略的关键是要构建自主可控，高性能和易扩展计算体系。”陈赛伦介绍，这个计算体系在建设的时候会充分的考虑技术发展的趋势，网络安全、业务发展和市场的需要等等因素，是一个涵盖从底层硬件、IaaS、PaaS、SaaS到智能信息化应用和端到端的架构。

陈赛伦指出，鲲鹏是目前国产化计算的一个佼佼者，广东电信也是在积极开展鲲鹏应用的一个探索，在前期的试点当中广东电信制定了系统的部署计划，用来验证鲲鹏的能力，同时也与华为公司共同打造了一个联合开放实验室，来承载这个生态。

他指出，生态上的试点已经取得了一些好的成果和经验，主要集中在两方面：

一是验证了鲲鹏服务器的高性能和高可靠性。鲲鹏服务器在吞吐响应能力，高并发的处理能力以及扩展性，还有兼容性上应该说都能满足目前各种的应用场景的要求，这为后期大规模的商用应该说打下了一个基础。

二是通过这次的试点，也快速的聚合了一批生态的伙伴，为后期广东电信计算战略的落地奠定了一个基础。

“从长远的一个发展来看，我们整个计算的能力应该必须要坚持发展自主可控，而且要持续的继续做强做优的。” 陈赛伦表示，下一步广东电信将计划建设国产化新平面，主要分三个阶段：

一是积极探索、积累能力，把我们一些基础性、平台性合作模式方面的基础工作在这个阶段能够做好，打下一个坚实的基础。

二是要形成规模和生态之间的相互促进，打造丰富的应用，来实现全场景、全生态的覆盖。

三是要在计算服务上形成领先，围绕5G、工业互联网、云边端协同打造我们的差异化优势。

“生态的构建不是一朝一夕的事情，而是有个长期的过程。广东电信业希望与各个生态伙伴一起携手，围绕安全可靠、应用丰富、持续发展的三个要求，在标准、应用、智能网络、繁荣生态这四方面来共同推动国产计算产业的发展。”陈赛伦说。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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