原标题：瞄准未来生活痛点，尚品宅配发布家居5G模式

8月9日，「颖」领家居5G时代——2020尚品宅配品牌战略发布会在广州保利洲际酒店举行，CCTV《大国品牌》总出品人吴纲、尚品宅配品牌代言人赵丽颖以及尚品宅配董事长李连柱、尚品宅配品牌顾问王郁斌、尚品宅配总经理李嘉聪等一众嘉宾领导出席活动，传递健康生活态度，共话家居5G时代新篇章。

“颖”领家居5G时代——2020尚品宅配品牌战略发布会现场

用科技创新打破行业天花板，向行业寡头冲刺

2020年初，尚品宅配服务新模式+科技大基建，驶入发展快车道，并且呈现出明显的马太效应，即强者恒强，愚者愈弱。

尚品宅配总经理李嘉聪

面对“专业设计难”、“个性定制难”、“省心交付难”等消费端存在的痛点，尚品宅配用科技一一攻破专业设计、数字化生产、个性化定制和省心交付的全链条难点。尚品宅配总经理李嘉聪表示，“全屋整装×全屋定制×全屋配套”的第二代全屋定制模式，在“5G模式”的助力下，正让消费者的家居梦想一步一步成为现实。“尚品宅配用新的服务模式，引领新的行业风口，打破了市场的天花板。”

“为了给消费者提供满意的设计方案，尚品宅配学习2600万套方案，学会了AI设计，打造出家居设计界的AlphaGo，一分钟输出3套专业级别的效果图，并且可以规避很多设计师的不足。”李嘉聪介绍道。

据前瞻产业研究院整理显示，2019年我国定制家具行业规模超2900亿元，而九家上市企业营收合计为395.25亿元，占比只有13.63%。换言之，目前的全屋定制产业还没有出现绝对的寡头，尚品宅配此次发布的“家居5G模式”，是对产业发展逻辑的一次再定义，可以认为是对行业寡头地位的一次冲刺。

顶层赋能，把少数人的定制变成多数人的生活

进入2020年，尚品宅配签约全新代言人赵丽颖，并与家居业顶级流量“设计师阿爽”合作。现在的尚品宅配，全网拥有1.5亿粉丝矩阵，能实现从线上引流到门店。

更加值得一提的是，尚品宅配作为家居行业唯一连续两年牵手CCTV《大国品牌》的定制品牌，已经实现了品牌自身的“内循环”和“自发光”。CCTV《大国品牌》总出品人吴纲在《大国品牌 引领未来》为主题的演讲中认为，尚品宅配是一个用科技推动美好生活的创新企业，“家居行业“5G模式”，用领先的科技给消费者带来美好的家居生活体验，值得时代致敬”。

CCTV《大国品牌》总出品人吴纲

落地到具体的前端服务层面，通过AI智能云设计，设计师的工作效率被极大的提高，并且每一位设计师都比客户更懂客户，确保消费者拿到的是专家级方案。后端支持层面，李嘉聪介绍道，在人工智能驱动下，制造效能提升超过20%，材料利用率超90%，近50万件的超级日产能，超10000个日生产订单，尚品宅配把少数人的定制变成了多数人的生活。

(责编：许维娜、夏晓伦)