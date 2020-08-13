前7月快递业务量达408.2亿件

本报北京8月12日电 （记者李心萍）国家邮政局12日发布统计数据：1—7月，快递业务量完成408.2亿件，同比增长23.66%，超过2017年400.6亿件的全年业务量；快递业务收入完成4547.1亿元，同比增长13.53%。

据介绍，行业发展呈现以下特点：一是农村市场增长迅速。农村地区前7月揽收和投递量之和超180亿件，揽收量增速比城市地区高20个百分点以上，目前超42%建制村实现快递服务直投到村。二是跨境快递保持较快增长。伴随国际需求持续旺盛和跨境寄递应急通道不断启用，从5月开始跨境快递业务量增速重回30%以上，前7个月国际快递业务量完成9.2亿件，同比增长22.69%，基本达到行业平均增长水平。三是行业在资本市场表现亮眼。融资结构不断优化，资本使用效率稳步提升，7家快递企业进入《财富》中国500强。

《 人民日报 》（ 2020年08月13日 02 版）

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