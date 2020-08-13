确保减税降费政策直接惠及市场主体（权威访谈）

上半年，全国累计新增减税降费15045亿元。具体看，累计新增减税5414亿元，新增社保费降费9631亿元（含新增非税收入降费259亿元）。在新增降费中，由税务部门组织落实的达5129亿元，占53.25%。上半年减税降费有何成效？下一步怎样更好助力市场主体发展？记者采访了国家税务总局局长王军。

●激发市场主体活力，增强发展后劲

记者：上半年税务部门采取了哪些措施确保政策直达基层？

王军：今年以来，税务部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，及时全面落实落细减税降费政策措施，确保直接惠及市场主体。在工作中我们力争做到“三快一严”：

一是政策落地快。每次参与政策制定过程中，我们都同步研究征管配套办法、预调信息系统；政策出台后，征管和信息化保障第一时间直达基层税务机关，确保政策好操作、快落地。

二是辅导培训快。第一时间开设“云课堂”，对税务人、纳税人、缴费人进行“一竿子到底”的直达辅导培训，通过税务网站、微信、12366服务热线等解读政策、回应关切。

三是操作过程快。通过简化办税环节、简便操作程序、精简报送资料，让纳税人缴费人享受优惠政策更快捷；通过完善电子税务局网上申报功能，让纳税人缴费人“足不出户”享受政策优惠。

四是考核监督严。实行最严格的绩效考评和监督问责，有效严防和及时查处各种不作为和乱作为事项，确保政策执行不遗漏、不走样。

记者：在助力市场主体发展方面，减税降费发挥了哪些作用？

王军：减税降费政策有序有力落地，对我国经济快速恢复发展至关重要。不仅纾解了企业经营困难，而且增强了企业发展信心，尤其体现在激发市场主体活力、增强企业发展后劲上。

先说激发市场主体活力，可以用两组数据说明：一是10万户重点税源企业数据显示，上半年每百元营业收入税费负担同比下降0.65元。国家统计局公布的数据显示，6月全国规模以上工业企业实现利润同比增长11.5%，不言而喻，这其中有相当一部分因素是减税降费效果直接或间接的转换。二是全国5000多万户小规模纳税人，免征增值税的约占92%，余下8%左右缴纳增值税的440万户纳税人征收率又从3%降为1%（其中湖北省免征），这在很大程度上激发了创业积极性。二季度全国办理过涉税事项的新增市场主体，主要是小微企业和个体户，同比增长7.1%。

再看增添企业发展后劲，也用两组数据说明：一是二季度全国享受研发费用加计扣除政策的33万户企业购进高技术设备和服务同比增长22.3%，在疫情冲击中持续加大科技投入，不仅推动销售收入同比增长4.8%，高于全国平均水平8.9个百分点，更为中国经济高质量发展增添强大后劲。二是6月末增值税一般纳税人同比新增10.9%，也就是说，有106万户企业“由小变大”或为新办的年销售收入500万元以上的企业。

●企业销售稳步回升，税收大数据亮点很多

记者：当前税收数据反映出哪些经济发展亮点？

王军：有生产就有销售，有销售就要开具增值税发票。增值税覆盖国民经济各个领域，发票数据具有独特优势，既可以在微观上反映企业生产经营状况，也能在宏观上反映经济运行态势。通过发票大数据分析发现，上半年经济发展显现很多亮点：

亮点一，企业销售稳步回升。2月10日以来，全国企业复工复产复销逐周稳步回升向好。2月24日—28日这一周内，全国企业销售收入环比上周提升了21.5个百分点，三周内上升了35.1个百分点，恢复至去年同期水平的75.8%。5月11日，全国企业销售收入已达到去年水平，6、7两个月同比增长均为10%左右。

亮点二，制造业恢复较快。一季度受疫情影响，销售收入同比下降21.3%，但二季度同比增长8%。7月同比增长10.7%，环比6月提高2.4个百分点，快于全部企业平均水平0.9个百分点，特别是装备制造业7月销售收入同比增长21.1%，环比6月提高5.4个百分点，回升势头更强更好。

亮点三，新动能加速成长。一季度，高技术产业销售收入同比下降8.3%，二季度同比大幅增长21.7%，7月同比增长21.3%。其中，科技成果转化服务、信息服务等高技术服务业销售收入同比分别增长45.2%和26.8%；医疗仪器设备制造、电子通信设备制造等高技术制造业同比分别增长38.5%和18.3%。

亮点四，投资回升渐加力。税务总局服务和管理的年纳税额1亿元以上的2050户大型企业集团数据显示，二季度企业新增固定资产同比增长15%。7月，有两个数据更能说明投资回升逐渐加力：一是建筑业销售收入同比增长17.8%，延续6月以来两位数的高增长势头，其中，土木工程建筑业销售收入同比增长35%；二是建筑工程用机械制造销售收入同比增长72.6%。

●办税缴费服务优化，切实帮扶企业纾困解难

记者：疫情防控期间，税务部门在优化办税缴费服务方面采取了哪些实招？

王军：税务部门统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，打出了一套优化办税缴费服务“组合拳”，概括起来就是“一扩围两延期三助力”。

“一扩围”，即扩大网上办、自助办、邮寄送、线上答的“非接触式”办税缴费范围，为纳税人缴费人提供安全方便快捷的服务。“网上办”方面，目前“网上办”事项已达197个，覆盖办税缴费的主要领域。据统计，今年上半年有97.4%的纳税人缴费人通过网上办理业务，进税务大厅办理的户数同比减少55%。“自助办”方面，目前全国8000多个办税大厅设置了近4万台办税缴费自助设备，并在银行、园区、市场、4S店布置。“邮寄送”方面，上半年为68%的纳税人提供邮寄配送等办理发票业务的服务，同比提高近20个百分点。“线上答”方面，上半年12366纳税服务热线共解答问题2300多万个，日均近13万个，同比增长21%。

“两延期”，即依法延长纳税申报期限、依法延期缴纳税款，缓解纳税人缴费人资金困难。在延长纳税申报期限方面，今年2月，两次延长的基础上，3、4、5月又分别延长当月纳税申报期限。这期间，受疫情影响严重、延期申报后仍有办理困难的纳税人，还可向主管税务机关提出再次个性化延期申请。2至6月，全国批准个性化延期申报21.6万户。在依法延期缴纳税款方面，税务机关对受疫情影响生产经营严重困难的企业，依法及时核准其延期缴纳税款申请，积极帮助企业缓解资金压力。2至6月，各级税务部门依法共批准6.6万户困难企业延期缴纳税款。

“三助力”，即助力小微企业融资贷款、助力外贸企业发展、助力市场主体复工复产，切实帮扶企业纾困解难。在助力小微企业融资贷款方面，税务部门和银保监部门联合推出“税银互动”，上半年全国小微企业获得“税银互动”贷款总额近5000亿元，同比增长60%以上。在助力外贸企业发展方面，不断扩大无纸化退税申报范围，加快出口退税办理进度。目前，全国退税无纸化申报企业户数已占申报企业总数的93%，申报退（免）税额占比已达96%。截至7月底，全国企业出口退税的平均办理时间保持在8天以内，比2019年缩短20%。在助力市场主体复工复产方面，税务部门利用增值税发票大数据开发了“全国纳税人供应链查询系统”，为供需双方或多方服务，便利企业实现“购产销”对接。从实际效果看，仅在湖北省启动企业复工复产的头两个月，就促成企业按市场化原则成交项目6822个，成交金额118亿元。

●处理好“减与收”“服与管”关系，服务“六稳”“六保”做得更实更有效

记者：从组织税费收入、落实减税降费、做好税费服务、打击偷逃骗税等方面看，下半年税务工作将侧重在哪些方向上发力？

王军：如果只能四选一的话，我选不折不扣落实减税降费政策。下半年，各级税务部门务必要确保该减的减到位、该免的免到位、该降的降到位、该延的延到位、该缓的缓到位、该退的退到位，确保每一项政策落实落细落地，确保实现《政府工作报告》确定的全年减税降费目标；即使组织收入压力再大，也必须坚守不收“过头税费”的底线。对违反者，发现一起严肃查处一起。

如果可以多选，这四个选项我全选，“减与收”“服与管”，都需要我们在下半年的工作中稳妥稳当处理好。“减”要不折不扣，“收”要依法依规，“服”要用心用情，“管”要有序有效，这既是挑战，也是我们工作的要点。税务人的态度是：宁可让自己操作上难一些，也要让市场主体发展好一些，把服务“六稳”“六保”的工作做得更实更有效一些。

《 人民日报 》（ 2020年08月13日 02 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)