剧院等演出场所上座率可升至50%

本报北京8月12日电 （记者郑海鸥）日前，文化和旅游部市场管理司印发《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》（第三版）（以下简称《指南》（第三版）），强调恢复开放的演出场所应当严格执行人员预约限流措施。剧院等演出场所观众人数不得超过剧院座位数的50%，应当间隔就座，确保安全距离。这意味着，《指南》（第三版）在6月份印发的第二版基础上，将剧院等演出场所观众人数从“不得超过剧院座位数的30%”提高到了“不得超过剧院座位数的50%”。

《指南》（第三版）指出在充分做好防疫措施的前提下，在低风险地区，经当地党委、政府同意，可以举办中型及以下营业性演出活动。暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动（演职人员已在境内的除外），暂时取消演出前后的现场互动环节。中高风险地区暂缓举办营业性演出活动。

《 人民日报 》（ 2020年08月13日 14 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)