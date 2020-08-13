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八部门联合推进快递包装“绿色化、减量化、可循环”

本报记者 孔德晨

2020年08月13日07:35  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　连续六年位居世界第一，2019年全国快递业务量突破630亿件；快递业每年消耗超过900万吨纸类废弃物、约180万吨塑料废弃物；快递业一年消耗胶带可以缠绕地球千圈……种种数据表明，加强快递绿色包装标准化工作，支撑妥善处理快递包装污染问题，已成为行业转型升级、可持续发展的内在要求。近日，国家市场监管总局、国家发改委、科技部、工信部、生态环境部、住房和城乡建设部、商务部、国家邮政局联合印发《关于加强快递绿色包装标准化工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），对未来三年中国快递绿色包装标准化工作作出全面部署。

　　《指导意见》提出，力争到2022年，全面建立严格有约束力的快递绿色包装标准体系，逐步完善标准与法律政策协调配套的快递绿色包装治理体系，推动标准成为快递绿色包装的“硬约束”，支撑快递包装减量化、绿色化、可循环取得显著成效。

　　国家市场监管总局标准技术管理司副司长陈洪俊表示，中国在快递包装上已出台一系列标准，涉及快递封套、包装袋、包装箱、生物降解胶带、电子运单等诸多方面。但随着快递业转型发展，与交通运输业、制造业等深度融合，在快递绿色包装新材料、新技术、新产品以及快递包装一体化运作等方面，还需要加快补齐一批急需标准。“《指导意见》的出台将加速快递包装新材料、新技术、新产品相关成果转化为标准，不断完善标准与法律政策协调配套的快递绿色包装治理体系。”

　　围绕“绿色化、减量化、可循环”，《指导意见》着力解决四个方面问题：

　　——升级快递绿色包装标准体系。《指导意见》要求梳理评估现行快递包装标准，满足快递绿色包装标准需求，强化顶层设计，力争用三年的时间，建立覆盖产品、评价、管理、安全各类别以及研发、设计、生产、使用、回收处理各环节的快递绿色包装标准体系。

　　——补齐重点领域标准短板。《指导意见》主要针对新材料应用、快递包装产业上下游衔接、快递包装回收体系建设等方面存在的标准短板，加快推出一批重要标准，支撑快递包装源头治理，提高快递包装利用效率。

　　——推动标准有效实施。《指导意见》从政府和市场两方面入手，一方面鼓励相关部门在制定法律政策时引用快递绿色包装标准，加强部门协作，将快递绿色包装标准实施情况纳入快递、电商等行业监管；另一方面开展形式多样的标准实施宣贯活动，鼓励电子商务经营者、快递企业采购符合绿色标准的快递包装产品等。

　　——提升标准国际化水平。《指导意见》提出加强国际交流合作，总结中国快递包装成功经验和做法，积极参与包装、环境管理等领域的国际标准化活动，推动制定相关国际标准，分享中国经验。

　　科技创新带动标准创新。《指导意见》强调，加强科学研究，鼓励快递企业与电子商务经营者、高校、科研机构合作，建立快递绿色包装实验室，推进包装新材料、可降解材料、新型包装容器、减量化包装结构和方式、包装产品检测等技术研发与标准研制，支持快递绿色包装实验室纳入邮政行业技术研发中心认定管理，在国家科技项目、科技人才评选、标准研制等方面给予倾斜。

　　据悉，下一步，市场监管总局将按照《指导意见》部署，持续研制发布一批以绿色理念为引领的重要标准，不断完善覆盖设计、材料、生产、使用、评价、回收利用、处置等全生命周期的快递绿色包装标准体系，以标准助力快递包装“绿色革命”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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