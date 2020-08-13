黄金跳水 2000美元保卫战可期

“乘风破浪”的黄金、白银价格在8月11日一泻千里，伦敦现货黄金跌落2000美元/盎司，创出七年来单日最大跌幅，8月12日上午更是失守1900美元/盎司，日内最低报1862美元/盎司。不过，伦敦现货金价走势在8月12日下午出现逆转，不仅止跌回升，且收复1900美元关口，截至17时报1930美元/盎司。在分析人士看来，前期黄金价格持续上涨，产生了一定泡沫，这次下跌属于波段技术性回调，金价重上2000美元仍有基础。

大跌之后惊现逆转

屡次刷新历史高点之后，8月11日，金价突然遭遇暴跌，当日，伦敦现货黄金从午后开始一路走低，险守1900美元关口，最终，现货黄金收跌约115美元，跌幅5.7%，创出七年来单日最大跌幅。现货白银则从28美元上方跌至24美元左右的低点，跌幅14.96%。8月12日，黄金、白银价格继续走跌，伦敦现货黄金日内最低报1862美元/盎司，现货白银最低报23.39美元/盎司。

国内市场同步走跌。其中，黄金延期跌幅6.14%，白银延期跌幅9.84%。此外，8月12日上午A股Wind贵金属指数领跌各板块，黄金股大幅回调。截至收盘，赤峰黄金“一”字跌停，中金黄金大跌8.14％，紫金矿业、银泰黄金、山东黄金大跌超5%。

不过，贵金属价格很快出现逆转，当日下午，伦敦现货黄金走高，一举收复1900美元关口，最高报1949美元/盎司；现货白银最高报26.28美元/盎司。

在金银价格大幅波动之际，8月12日，上海黄金交易所（以下简称“上金所”）发出防范风险通知，这也是上金所自7月28日以来第三次进行风险提示。上金所表示，近期影响市场运行的不确定性因素较多，金银价格持续双向大幅波动，并提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。交易所将视情况采取风控措施，维护市场平稳运行，保护投资者利益。

情绪转变+技术性回调

分析人士指出，黄金白银的突然暴跌很大程度上是受俄罗斯注册全球首款新冠肺炎疫苗影响，市场情绪发生转变。据报道，俄罗斯总统普京8月11日表示，俄卫生部已首次对本国研制的一款新冠疫苗给予国家注册。

东吴期货研究所分析师万涛指出，黄金价格突然波动主要驱动因素是风险情绪——疫苗开发前景乐观、美国感染病例增速放缓且PPI（工业生产价格指数）经济数据向好，均提振了风险投资偏好，使金价大幅下跌。另外，随着美国和欧洲债券收益率攀升，10年期美国国债收益率创下6月以来最高涨幅，黄金的吸引力也被大大削弱。

苏宁金融研究院研究员陶金进一步指出，近期全球范围内新冠病毒疫苗研发取得进展，市场避险情绪有所减弱，风险偏好上升；同时美元指数近几日反弹，实际利率有所抬升，对黄金价格产生了一定压力；此外前期黄金价格持续上涨，吸引了较多的散户和快钱，产生了一定的泡沫，此次则出现了很多机构获利了结，形成了技术性回调。

事实上，在黄金价格续刷历史新高后，业内便表达了对于金价短期技术性回调风险的担忧。7月28日，国际金价迎来巨幅震荡，盘中一度较日内高点回落超过70美元，上金所在7月28日和8月5日也两度发出通知提示金银波动风险，请各会员单位做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作。

“基本面与技术面交汇造就了贵金属的暴跌。基本面上，上周五美国失业率继续下跌、美联储推行负利率等进一步宽松政策的预期减弱，刺激美元止跌回升而金价暴跌，技术面上金价自1900美元/盎司几乎是毫不停歇地屡创新高，积累了大量技术性回调压力。”金阳合众资管首席分析师蒋舒对北京商报记者表示。

大概率继续上穿2000美元

此次暴跌是贵金属暴涨后的合理回调，还是触顶后的下行开始？金价能否重上2000美元也备受投资者关注。

对于金价接下来的走势，陶金指出，决定黄金价格的美国实际利率和避险情绪这两个主要驱动因素并未发生根本性变化。首先，美联储多次表态并不存在收紧货币政策的条件，美国实际利率依然保持极低的水平。其次，除了新冠疫情以外，逆全球化等趋势依然存在，支撑避险情绪保持较高水平。此次回调更像是盘整之后，为未来金价更平稳的涨势奠定基础。金价重上2000美元仍有长期基础。

华泰期货研究院认为，目前来看，全球央行宽松以及弱美元趋势仍将延续，经济预期调整带来的压力短期可能延续，反而是调整过后，贵金属仍是长期配置的选择。

中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英对北京商报记者指出，这次下跌属于一个波段的技术性回调，中长期来看在全球央行流动性持续充裕的背景下，黄金白银价格仍然会保持结构性上升，而金价上穿2000美元甚至更高的价格，将是一个大概率事件。“此次金价突破历史新高带来的强势回调，并不影响未来黄金价格长期看涨的大格局。”

对于金价顶点的判断，蒋舒指出，按照次贷危机的历史经验，上一轮金价牛市的顶点（2011年9月）处于美国失业率拐点（2010年10月）和美联储货币政策拐点（2013年12月）之间。因此判断金价是否逼近顶点，要以美国失业率走势为关键参照，如果疫情没有打断全球复工复产进程，那么金价虽然不排除再创新高的可能，但是距离顶点正越来越近，因为美国失业率已经显示出拐点出现的迹象。

此次大跌是否能成为黄金买入的契机，应当如何配置？王红英指出，此次调整的深度和时间都会更长一些，不建议客户着急买进，建议以观望为主，等市场稳定之后再伺机建仓。

蒋舒建议，短线可以趁暴跌配置期货等流动性较好的资产，快进快出比较容易抓住短线机会，但是实物黄金不建议买入，实物黄金大多是拿着不动的，在临近拐点的时候进去，很可能是买在了相对高位而没有脱身机会，这不是良机而是风险。

(责编：李都也(实习生)、李栋)