原标题：上半年全国减税降费15045亿元

据新华社北京8月12日电（记者 郁琼源）今年以来，税务部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，及时全面落实落细减税降费政策措施。上半年，全国累计新增减税降费15045亿元。

国家税务总局党委书记、局长王军表示：减税降费政策有序有力落地，尤其体现在激发市场主体活力、增强企业发展后劲上。

先就激发市场主体活力而言，王军用两组数据加以说明：一是10万户重点税源企业数据显示，上半年每百元营业收入税费负担同比又下降了0.65元。国家统计局最新公布的数据表明，6月份全国规模以上工业企业实现利润同比增长11.5%，不言而喻，这其中有相当一部分的因素，是减税降费效果直接或间接的转换。二是全国5000多万户小规模纳税人，免征增值税的约占92%，余下8%左右缴纳增值税的440万户纳税人征收率又从3%降为1%（其中湖北省免征）。这在很大程度上激发了创业积极性，二季度全国办理过涉税事项的新增市场主体，主要是小微企业和个体户，同比增长7.1%。

再拿增强企业发展后劲来说，他也用两组数据来加以说明：一是二季度全国享受研发费用加计扣除政策的33万户企业购进高技术设备和服务同比增长22.3%，在疫情冲击中持续加大科技投入，推动销售收入同比增长4.8%，高于全国平均水平8.9个百分点。二是6月末增值税一般纳税人同比新增10.9%，也就是说，有106万户企业“由小变大”或为新办的年销售收入500万元以上的企业。其中，二季度就有37万户。

王军表示：下半年，基层财政收支矛盾较大，各级税务部门务必要确保该减的减到位、该免的免到位、该降的降到位、该延的延到位、该缓的缓到位、该退的退到位；即使组织收入压力再大，也必须坚守不收“过头税费”的底线。

(责编：李都也(实习生)、李栋)