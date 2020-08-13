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金价高位波动 黄金回购量大增

杨天悦

2020年08月13日07:43  来源：北京日报
 

　　本报讯（实习记者 杨天悦）近日，已经站上历史最高位的金价出现一波大幅震荡。前天晚间，一路高歌猛进的现货黄金遭遇“滑铁卢”，每盎司下跌近120美元，失守2000美元/盎司大关，回吐过去一周涨幅，超5%的跌幅也创下7年以来的最大单日跌幅纪录。

　　昨天早盘下跌势头继续持续，日内跌幅一度扩大至2%，下跌至1862.4美元，创下7月23日以来新低。不过，昨天晚间，现货黄金再度大幅反攻，最高升至1937.34美元/盎司，较日内早前最低位暴涨超70美元。

　　业内人士分析认为，新冠疫情全球蔓延造成的经济下滑、各国央行“放水”和地缘政治摩擦加剧，带动黄金避险属性迅速升温，成为此轮黄金价格飞涨的推手。而全球各国疫情防控的进展，也成为影响市场风险情绪的重要因素。前天，俄罗斯宣布注册全球首款新冠疫苗的消息，被业内普遍认为是造成此轮金价回调的主要原因。

　　相比于今年以来每盎司600美元的大涨，此次回调每盎司100美元算不上是很大的波动。据菜百首饰黄金投资分析师李洋介绍，判断牛市和熊市的分界线为阶段性高点跌幅超过20%，而这次黄金价格从最高点2075美元回调至最低点1862美元，最大回撤10%，尚属正常范围。

　　在不少业内人士看来，如果8月局势稍缓，金价涨势也将趋于平缓或告一段落。在全球经济下行、流动性持续宽松环境下，黄金价格易涨难跌。

　　“全球范围内疫情形势好转，失业率减少、就业增加，全球央行货币政策转向、减少或停止宽松预期等因素出现的时候，或将意味着此轮金价上涨周期的结束。目前来看，2020年内黄金市场仍将整体处于上行区间。”李洋分析称。

　　在“买涨不买跌”的心理下，黄金价格持续高位震荡反而推升了黄金消费和投资热情。自今年3月黄金价格开始上行后，菜百首饰黄金饰品和投资金条整体销售情况逐渐回暖，5月整体销量已经比去年同期整体上升；7月整体销售额线下增长约8%，线上增幅达到71%。面对处于高位的金价，选择变现的投资者也不少，黄金回购量较去年同期增加3成。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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