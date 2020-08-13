机械工业生产经营回稳向好 多措并举促汽车产销降幅收窄

原标题：多措并举促汽车产销降幅收窄

■本报记者 曲晓丽

“受疫情影响，年初机械工业生产运行遭受巨大冲击，1-2月主要经济指标全面下滑。”中国机械工业联合会执行副会长陈斌日前在2020年上半年机械行业经济运行形势信息发布会上表示，3月份以来，在减税降费、助企扶企、稳定就业等政策措施的作用下，机械工业企业进入二季度后，生产经营秩序基本恢复正常，行业经济运行指标明显趋稳。

投资类产品市场恢复超预期

国家统计局数据显示，上半年机械工业增加值同比下降1.5%，比一季度显著收窄17.5个百分点，低于同期全国工业和制造业0.2、0.1个百分点。6月当月机械工业增加值同比增长9%，高于同期全国工业和制造业4.2和3.9个百分点。

“投资类产品市场恢复比预想的要快一些，消费类产品市场恢复比预想的要慢一些。”谈及机械工业主要产品市场形势总体表现时，陈斌表示。

具体来看，得益于基建投资与能源建设相关项目的恢复与启动，工程机械、发电设备产销较快增长。部分农机产品生产恢复较快。其次，与新基建、民生基础设施建设和智能制造相关的产品生产回暖。

反观主要面向个人消费的汽车和乘用车市场，消费回升缓慢。根据中国汽车工业协会统计，上半年汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%，降幅比年初大幅收窄。

消费类产品中具有代表性的乘用车上半年产销同比分别下降22.5%和22.4%，受消费市场回升缓慢的影响，乘用车产销降幅与前几个月相比虽大幅收窄，但仍没有达到理想的状态。

今年以来，从中央到地方陆续出台了一系列稳定汽车消费的政策措施。多地陆续出台购置补贴政策，其中热度最高的就是新车购置补贴。据统计，各省的地区补贴金额多集中在5000元及以下，最高补贴金额达2万元。

一些目前实施汽车限购政策的城市还通过增加号牌指标等手段，助力扩大汽车消费。截至目前，广州、深圳、杭州、北京等城市都已明确增加小客车配置指标。

鼓励以旧换新也是刺激汽车消费的方式之一。各地陆续出台最新报废标准及以旧换新补助政策，时间都限于2020年，有望带动汽车市场出现“更新潮”。在换购过程中，大部分用户会选择更好的产品，以满足不断增长的消费需求。

陈斌认为，解决汽车消费的问题不能仅靠刺激消费，更应进行改革，例如消费税改革。“当前汽车消费税主要是中央税，如果改为由中央和地方共享，将极大地刺激地方发布刺激消费的政策。”

预计全年呈现前低后高走势

上半年机械工业累计实现营业收入9.55万亿元，同比下降4.94%；累计实现利润总额5525.2亿元，同比下降7.09%。与全国工业相比，上半年机械工业营业收入与利润总额降幅比全国工业收窄0.23和5.76个百分点，营业收入利润率高0.35个百分点。

6月机械工业运行趋势指数仅为94.28，仍处于临界值之下，表明行业下行压力显著。

展望下半年，国内市场大循环尚未完全形成，全球疫情仍存不确定性，国际经贸形势愈发复杂，机械工业依然承受实现全年经济稳增长的巨大压力。

陈斌表示，随着国内疫情防控形势持续好转，在国家和地方政府一系列利好政策的推动下，消费市场回暖，汽车行业产销将持续回升。但海外疫情蔓延加大了部分汽车零部件供应风险。“预计如海外疫情在下半年能得到有效控制，全年我国汽车市场产销同比下降约10%。”

在国家相关政策的扶植下，农机行业表现出逆势增长的趋势，预计全年农机工业经济运行形势将优于2019年，增速超过前两年。

综合分析，预计全年机械工业经济运行将呈现前低后高、逐步回升的走势，工业增加值、营业收入、利润总额等指标将有望实现小幅正增长。

(责编：李都也(实习生)、李栋)