疫情倒逼 景区门票降价时代到来

疫情促使各地景区门票打折、降价，以聚集人气，给景区门票价格改革带来契机。日前，国家发改委发布的《关于持续推进完善国有景区门票价格形成机制的通知》（以下简称《通知》）称，继续推动景区门票降价，今年下调景区门票价格应考虑新冠肺炎疫情影响，结合当地实际，坚持远近结合，既要有利于推动旅游业发展，又能保障景区正常运转。

早在2018年，国家发改委就出台了《关于完善国有景区门票价格形成机制，降低重点国有景区门票价格的指导意见》。此次《通知》是对上述指导意见的落实，《通知》要求，在前期工作的基础上，继续开展重点国有景区门票成本监审或调查、价格评估调整工作，综合考虑各地区经济发展水平及景区规模等级差异，区分景区不同经营管理模式，创新价格管理方式，分类施策推动国有景区门票价格回归合理区间，降低偏高的门票价格水平。

在《通知》要求国有景区降价之前，各地就主动降低景区门票价格，以促进当地旅游业尽快恢复。2020年7月14日，文旅部印发通知，全国恢复跨省（区、市）团队旅游，并要求接待游客量由不得超过最大承载量的30%调至50%，在严格落实各项防控措施的前提下，采取预约、限流等方式，开放旅游景区室内场所。从8月份开始，多地景区纷纷推出优惠折扣，有些甚至推出免票政策，向全国游客免费开放。

目前，在预约、限流的情况下，景区以往靠大量游客带来的“门票经济”受到很大影响，过高的门票价格还可能会吓跑游客。于是各地景区纷纷降低门票价格，甚至免费，通过迅速聚集人气，抢抓暑期旅游黄金期，以牺牲“门票经济”，带动吃、住、行、游、娱、购等在内的旅游产业链，重启当地的旅游市场。

摆脱对“门票经济”的依赖，已有不少景区先行一步，并尝到了甜头。最典型的例子就是杭州西湖景区，自2003年免费后，每年因此减少门票收入2500多万元，但公园免费带动了景区商业网点经营收入的提升，不仅抵补门票收入，而且使景区管理部门增收逾亿元，带动了杭州旅游产业新增经济效益上百亿元。

业内人士预计，疫情之下，旅游市场竞争将更加激烈，促使景区摆脱“门票经济”，或加快旅游景区从观光型旅游消费向综合性旅游消费转型升级。不过，也不排除一些景区门票降价行为只是短期的营销手段，因此，比降低景区门票价格更重要的是，梳理完善景区的门票价格机制。

其实，完善景区门票形成机制，提升旅游消费质量水平，激发旅游消费潜力，也是相关政府部门关注的重点。此次《通知》就明确要求要不断完善门票价格形成机制。2020年，以前期降价不到位和3A级及以下国有景区为重点，原则上实现辖区内所有实行政府定价管理景区门票成本监审或调查、价格评估调整全覆盖，建立健全定期评估调整机制。

应该看到，景区摆脱“门票经济”依赖、促进旅游业转型升级，既是疫情倒逼的结果，也是政策推动的方向，不管景区的经营管理者还是地方政府愿意不愿意，都必须采取具有针对性的策略和措施，迎接门票降价时代的到来。

(责编：李都也(实习生)、李栋)