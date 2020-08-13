绿茶餐厅称未发现卫生问题 网友在评论区开启曝光模式

中新经纬客户端8月12日电 针对近期媒体曝光的绿茶餐厅卫生问题，12日下午，绿茶餐厅通过官方回应称：“第一时间调取后厨近期15天监控录像进行调查核实，未发现视频中问题，已成立专项调查组，并已向公安机关提出了调查申请。”

来源：中国质量新闻网

近日，中国质量新闻网曝光了河北石家庄桥西万象城店“绿茶餐厅(龙井船宴)”后厨存在的食品安全问题，引起广泛关注。报道称，在接到知情者反映绿茶餐厅(河北石家庄桥西万象城店)后厨存在食品安全隐患后，实地暗访调查后发现，该门店存在后厨人员食用客人菜品，将熟食放在垃圾桶上、待加工肉类食材堆放在地上，餐具未按要求消毒、部分员工没有健康证等多种问题。

另据新京报报道，8月11日，绿茶餐厅河北石家庄桥西万象城店所处的石家庄桥西区市场监督管理局相关人员称，事件发生后，执法队已经在8月10日前往现场进行调查，目前还处在调查中。

此外，据“杭州市市场监管局”微博消息，8月10日，杭州市市场监管局立即部署各区县市市场监管部门也对全市23家绿茶餐厅门店开展食品安全突击检查，检查中发现部分门店个别餐具有少量积水、垃圾筒未加盖等问题，均进行了责令整改。

来源：“绿茶餐厅”微博

12日下午，绿茶餐厅回应称，事件发生以来，公司积极配合石家庄市桥西区市场监督管理局的检查，针对媒体报道中的视频拍摄的卫生问题，现场第一时间调取后厨近期15天监控录像进行调查核实，未发现视频中问题。

绿茶餐厅还透露，介于视频中反映现象的严重性，经公司决议已成立专项调查组，并已向公安机关提出了调查申请，将第一时间向消费者及媒体公示调查进度。

来源：微博评论

对于绿茶餐厅的回应，网友并不买账。纷纷评论道：“这么多天憋出这么个声明”“还在这狡辩呢，这公关能力太差了”。

来源：微博评论

网友还在绿茶餐厅评论区开启了曝光模式：“XX店餐具都清理不干净，服务员态度差。”也有网友指出：“希望彻查吧，你家有些菜还不错，及时整改吧。”

来源：“绿茶餐厅”微博

微博认证资料显示，“绿茶餐厅”公司认证为西藏绿茶餐饮管理有限公司。

天眼查APP数据显示，西藏绿茶餐饮管理有限公司成立于2016年3月，注册资本2000万，经营范围包括餐饮服务；餐饮投资管理(不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)(经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款等。

来源：天眼查APP数据

天眼查APP数据还显示，西藏绿茶餐饮管理有限公司的多个子公司曾因违反发票管理规定、违反税收管理规定、其他原因而受到行政处罚。此外，多个子公司曾因通过登记的住所或经营场所无法联系、未按规定期限公示年度报告被列入经营异常名录。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)