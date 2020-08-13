第一弹APP多人被批捕 运营主体为游族网络参股公司

中新经纬客户端8月12日电 据中国打击侵权假冒工作网12日消息，近日，静安区检察院对22名通过盗版影视APP播放侵权视频的犯罪嫌疑人批准逮捕。其中，16名犯罪嫌疑人以涉嫌侵犯著作权罪批捕，6名犯罪嫌疑人以涉嫌侵犯著作权罪、帮助信息网络犯罪活动罪双罪名批捕。

经查，自2019年开始，上海斯干网络科技有限公司在未经著作权人许可的情况下，以第一弹APP为平台，擅自上传大量美国、日本、韩国等国家的影视剧集，从中收取会员充值费及广告费用。同时，斯干公司为解决片源下载问题，专门成立安徽红岸科技有限公司，负责第一弹APP的影视剧集审核及下载上传工作。经司法审计鉴定初审，斯干公司通过第一弹APP发布侵权视频2万余集，收取会员费992万余元，收取广告费2426万余元，合计非法获利3418万余元。

据介绍，由于本案涉案犯罪嫌疑人众多，侵权视频数量巨大且涉及向国外版权方取证等多重困难，为确保办案质量，部门提前介入案件，听取公安机关汇报案情和侦查进度，引导侦查取证。受案后，部门六名检察官加紧审查，完成了对35名涉案犯罪嫌疑人的提审、证据补充、审结报告制作等任务，并多次向分管检察长汇报案件审查情况，确保了审查逮捕阶段的办案质量。

公开资料显示，第一弹，定位于年轻用户群的综合娱乐兴趣社区，覆盖了二次元，游戏，明星、娱乐八卦，泰剧日剧等垂直的兴趣内容。

截图来源：天眼查APP

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天眼查APP信息显示，第一弹APP运营主体为上海斯干网络科技有限公司，企业法人与大股东为王整，持股18.13%，第二大股东为宁波梅山保税港区泽漫股权投资合伙企业(有限合伙)。值得注意的是，游族网络为宁波梅山保税港区泽漫股权投资合伙企业的大股东。2017年，游族网络曾参与上海斯干网络科技有限公司的B轮融资。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)