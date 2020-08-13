下半年经济开局暖意浓 7月投资消费复苏再提速

国家统计局将于14日发布主要宏观经济数据。近日密集发布的一系列指标快速回升，彰显下半年经济开局浓厚暖意。机构普遍预计，7月生产和需求复苏再提速，投资和工业增加值延续回升态势，社零增速有望实现年内首次转正。

7月是观察下半年经济走势的重要时间窗口。近日发布的多个先行指标快速回升，释放更多积极信号：7月制造业PMI录得51.1%，环比上升0.2个百分点，延续稳中有升走势，连续五个月处于扩张区间；7月挖掘机销量大增55%，再超市场预期；7月快递发展规模指数为272.4，同比增长28.2%；7月末广义货币（M2）余额212.55万亿元，同比增长10.7%……

不少机构均看好7月经济数据。“主要领域投资增速继续回升，基建投资增速将转正。”中信建投证券研究发展部联席负责人黄文涛指出，7月建筑业PMI高位回升，表明基建项目加快推进，建筑业工程量保持较快增长，预计1至7月基建投资（不含电力）同比增速在1.5%左右。兴业银行首席经济学家鲁政委表示，制造业投资方面，近期需求改善好于预期，工业企业利润亦明显回升，7月制造业投资同比有望继续提高。

消费方面，交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，7月以来零售行业指数显著回升，互联网零售指数持续走高。7月下旬，电影与娱乐业指数出现上涨。预计当月消费同比增速回升到2%左右，今年以来首次回正。

浙商证券首席经济学家李超表示，7月经济延续确定性复苏。复工复产基本完成后，需求端也渐渐企稳。一方面，国内大循环已基本畅通，PMI新订单指数连续回升，基建投资延续回升态势，内需企稳向好；另一方面，国内大循环的良性表现有助于发挥我国供给能力优势，促进国内产业链的升级换代，净出口有望持续拉动经济增长。

(责编：李都也(实习生)、李栋)