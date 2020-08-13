年内支付机构罚单逾2亿 反洗钱、非法业务结算成"重灾区"

作为防范化解重大金融风险的重要一环，支付严监管持续加压。《经济参考报》记者获悉，近期支付领域罚单明显增多，洗钱、非法业务结算等成“重灾区”，央行年内对支付机构开出的罚单已超两亿元，创历史新高。据了解，有关部门正在酝酿进一步强化支付领域风险防控，加大涉洗钱、跨境赌博等违法行为惩处力度，完善支付清算业务流程，斩断黑灰产业资金链。

业内指出，当前支付领域的主要风险还是合规风险。随着黑灰产支付渠道出现新变化，监管部门需要进一步强化治理机制和技术手段，众多中小支付机构也要寻找更加可持续的商业模式和新的利润增长点，依法合规发展。

多部门严打支付黑灰产

针对洗钱、涉赌涉诈等支付黑灰产，多部门重拳出击，监管力度持续加大。

中国支付清算协会近日召开防赌反赌研讨会，央行、银保监会、外汇局等多个金融监管部门表示，将进一步加强银行卡跨境交易管理，完善支付清算业务流程，斩断涉赌资金链。外汇局管理检查司副司长肖胜指出，外汇局将继续坚持打击赌博，各支付清算服务主体也要进一步健全内控机制，提升科技运用水平，有针对性地加强身份识别和对涉赌资金与账户的风控。

央行召开的2020年下半年工作电视会议指出，将依法有效开展反洗钱监管、调查与监测分析。此前，央行还召开会议专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作，央行副行长范一飞指出，要强化主体责任，严肃问责持牌支付服务主体责任；加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作。

在严监管基调下，支付领域罚单明显增多。据不完全统计，央行年内对支付机构开出的罚单已逾两亿元，超过去年全年的1.66亿元，创历史新高。从受罚领域来看，违反反洗钱规定、为非法交易提供支付结算服务等成为新的“重灾区”。

“罚单金额创新高，体现了支付领域的强监管趋势。”中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心研究员车宁说，从2017年开始尤其是去年下半年以来，支付监管的细致程度和覆盖面都有较大提升，监管持续加码，从账户开立、资金交易等多环节加大了对支付行业违规业务的打击力度。

中小型机构频踩监管红线

业内人士对《经济参考报》记者表示，犯罪活动的支付渠道出现了新形式新变化，洗钱、涉赌涉诈等支付黑灰产业猖獗，给机构和监管部门风险管理带来了较大挑战。

以跨境赌博为例，据银联执行副总裁谢群松介绍，当前跨境赌博资金链出现一些新特点。从支付渠道来看，涉赌风险由线上风险向社交网站转移，部分赌博网站利用社交网站红包功能发起收款，切断了网站和收款账户之间的联系，给涉赌风险治理带来较大挑战。

易观金融行业资深分析师王蓬博指出，支付机构要精准识别商户，才能避免成为赌博、洗钱等资金通道。有些机构的商户数量可能达到百万量级，加上犯罪手法不断翻新，支付公司的风险防范技术和能力颇显不足。

业内人士指出，随着监管升级以及行业竞争加剧，市场上众多中小型支付机构面临着较大的经营压力，频踩监管红线。

从去年1月开始，支付机构此前存管于商业银行的备付金全部缴存至央行并受其监管。随着备付金100%缴存和“断直连”完成，支付机构利润空间进一步收窄，中小型支付机构面临着更大的生存危机。数据显示，2018年以来，央行注销了逾30张支付牌照，一些中小型支付机构退出市场。与此同时，支付宝、财付通等几家头部企业市场份额占比合计超过90%，构筑了强大的场景和流量壁垒。

车宁表示，随着近来互联网金融疲态渐显，支付等细分市场发展不断下行，流量越来越贵，长尾客户忠诚度显著降低，这些都可能使得一些中小型机构在合规边缘铤而走险。

“尽管相关部门对支付领域保持高压态势，但相对银行等金融机构来说，支付行业使用场景更广泛，用户背景也更复杂，可能会成为非法交易的天然温床。”王蓬博说。

强化风控促进行业合规发展

专家表示，当前支付领域主要风险还是合规风险。下一步，监管部门需进一步强化治理机制和技术手段，众多中小型支付机构也需要找到可持续的商业模式和利润增长点，依法合规发展。

车宁表示，监管部门应加速完善反洗钱等立法工作，包括部门规章、行业自律规范等制度建设，使整个行业发展以及风险防范有法可依、有章可循。

专家指出，应基于前沿技术手段，不断提升对违法行为的监测和打击能力。“今年监管部门着重强调增强金融风险技防能力，运用大数据、区块链等技术，不断弥补系统漏洞。随着支付科技发展加快，一些不法行为的成本也在不断降低，更需要监管部门强化科技力量提高风险防范能力。”王蓬博说。

《经济参考报》记者了解到，针对涉赌涉诈等支付黑灰产，监管部门已经着手加大科技手段应用。据央行广州分行支付清算处副处长吴畏介绍，广州分行通过运用政务大数据资源和金融科技手段，依托广东省的备案管理系统，构建了账户业务全流程管理机制。在事中监督方面，利用备案管理系统对企业的异常账户进行监测，结合自动监测模型和人工筛选机制，共发布4.1万多条核查指令，确认了523户为异常账户并进行了管控。

王蓬博表示，需要加强相关部门间的信息互通。“对支付机构来说，能够掌握商户的更多真实信息，比如工商税务信息、征信信息等，有利于更加精准地识别商户，增强对不法行为的防范能力。”

多位业内专家指出，在监管和市场竞争压力下，众多中小型支付机构需要加快业务模式创新和转型，找到更加可持续的商业模式和新的利润增长点，依法合规发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)