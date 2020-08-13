银保监会再出重拳整治万能险 超5％收益率或成历史

万能险再次迎来监管“重拳”。记者从多家机构获悉，银保监会人身险部日前约谈了包括上海人寿、百年人寿、渤海人寿、复星保德信在内等12家人身险公司总经理和总精算师，要求整改万能险业务。据悉，此番约谈原因是部分人身险公司万能险账户财务收益率低于实际结算利率，存在利差损等风险隐患。

利差损是指保险资金投资运用收益率低于有效保险合同的平均预定利率而造成的亏损。据了解，今年以来，受低利率环境影响，部分保险公司纷纷下调万能险结算利率。而被约谈的人身险公司几乎均存在结算利率在5%以上的万能险产品，部分万能险的结算利率已经低于实际投资收益。

据被约谈公司人士透露，监管明确表明万能险结算利率超过5%的要下调，同时提出立即对此进行整改等三点要求。苏宁金融研究院高级研究员陈嘉宁表示，万能险的高结算利率，目的是吸引投保人进行投资；然而，结算利率与公司财务收益率之间利差过大，将导致保险公司在万能险业务上做得越多、亏的越多，并非可持续发展的长远之计。

(责编：李都也(实习生)、李栋)