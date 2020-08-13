数据显示:7月新备案私募基金规模环比增25%

中国证券投资基金业协会12日发布数据显示，7月协会新备案私募基金2643只，环比增长40.88%；新备案基金规模844.66亿元，环比增长25.51%。

证券投资基金成为带动私募规模上涨的主要原因。据中基协统计，截至2020年7月末，存续私募基金规模14.96万亿元，环比增长4.24%。其中，存续私募证券投资基金规模3.09万亿元，环比增长16.65%。

值得注意的是，不少知名百亿私募上周密集备案一批新产品。其中，百亿私募礼仁投资单周备案14只基金产品，在私募中排名居首。今年以来，礼仁投资已经备案49只产品。

据私募排排网数据显示，股票私募仓位已连续两周上升。截至7月31日，整体仓位指数升至76.29%，环比加仓0.61个百分点，创近四年来新高，仓位水平仅次于2015年。

(责编：李都也(实习生)、李栋)